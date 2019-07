Enrique Pita advirtió de posibles fallas cibernéticas antes de elecciones del 2019 (AUDIO)

Audio Julio 11 - Enrique Pita



"Exigencias que había puesto el CNE frente a la CNT no eran las correctas" dijo Pita según informe Esta mañana en el programa el Poder de la Palabra, en el medio Ecuadorinmediato, mantuvimos una entrevista donde se trató el tema de las denuncias de los procesos electorales de marzo de 2019, junto al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita García, quien hizo énfasis en las deficiencias del sistema informático que se utilizó para las pasadas votaciones. El funcionario aseguró que junto a Luis Verdesoto hicieron presente ante la presidenta las comunicaciones donde se le advertía las cosas que deberían implementar, es decir se realizaron observaciones sobre el sistema cibernético antes de los comicios.

En la entrevista se le pregunto sobre las fallas técnicas del sistema, que anteriormente fueron corroboradas por el DR. Enrique Mafla en nuestros micrófonos. A esto contesto: “Conozco las declaraciones de Don Enrique Mafla del día de ayer y realmente me agrada saber que un técnico de éstas características, de esa experiencia, de esa formación, que ha sido incorporado al CNE como una especie de lavada de imagen respecto a lo que ha venido sucediendo en el área informática. Porque utilizo la expresión lavada de imagen porque cuando lo presentan admiten que el proceso informático que se utilizó tiene serias deficiencias”. Dijo Pita.

Lo cual fue prevenido según el vicepresidente del CNE por parte del Dr. Luis Verdesoto y su persona. Al pedirle un ejemplo de las cosas que fueron previstas responde “por ejemplo la información que fluía para que las organizaciones políticas puedan tener información y poder contrastar lo que estaba ingresando a la nube, a la web con respecto a la información ésta que ellos tenían en las mesas. Los procesos de reconteo el tema de que no podían generarse actas de reconteo ligeramente, a discreción de la autoridad en este caso de las diferentes delegaciones, sino que tenía que existir un mecanismo por el cual se genere un acta solamente por mesa y ya hemos encontrado que se han generado muchas actas y que posteriormente esa información ingresaba ligera y alegremente”. Preciso Enrique Pita

Debido a los suscitado alrededor del Consejo Nacional Electoral, se le comentó a Pita que era es la razón por la cual muchas personas no querían que organizaciones políticas se hagan cargo del CNE. “No podemos satanizar a las organizaciones políticas, ni a las personas por ejemplos como estos que estamos conversando verdad. Por personas que no han entendido que es honestidad, que es integridad, que es actuar de forma transparente. Yo fui designado, porque mi nombre fue recomendado por una organización política y cada vez que se quiere cuestionar lo que yo digo en seguida me quieren endilgar el mote de que yo represento a Creo. “fueron las declaraciones del miembro del Consejo Electoral, fue también contundente al decir “Yo no represento a creo yo me represento a mí mismo, yo represento mi honestidad, mi integridad, mi rectitud”. Refiriéndose a que quienes no hagan eso no pueden determinar la hoja de la vida política en este caso de la función electoral asumió.

Al hablar del apagón informático el Ing. Pita dijo: “Hay un informe que está suscrito por el mismo Enrique Mafla y la comisión de expertos que fue vinculada precisamente para hacer una auditoría de todo lo que hacíamos en el proceso electoral y que me pareció estaba muy bien porque eran técnicos de primera línea y que establece claramente que el contrato de CNT era un contrato muy débil, cuyos términos de referencia eran muy débiles. Que las exigencias que había puesto el CNE frente a la CNT no eran las correctas”.

Fuente: Ecuadorinmediato