César Solórzano: Comisión de Derechos Laborales debe trabajar sino serán responsables de lo que suceda en el país (AUDIO)

Audio Julio 11- César Solorzano



El Vicepresidente de la Asamblea aclaró que el Legislativo es respetuoso de las decisiones de otros organismos de control El Vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la realidad del Poder Legislativo y lo que ocurre en la Comisión de Derechos de los Trabajadores. "La mesa legislativa debe ponerse a trabajar sino serán responsables directos de lo que pueda pasar en esta materia en el país".

Sobre la Comisión de Derechos Laborales, “estoy preocupado por lo que pasa en la Mesa Legislativa, por supuesto que se venía venir. Hay que recordar que van a llegar las reformas laborales, inclusive ya hay proyectos de Ley sobre este tema. Esto tiene que evacuarse y no vamos a poder hacerlo si es que no dejan el seno político y ese ego en la Comisión”.

“Lo hecho, hecho está. La Comisión ya tiene una presidenta y una vicepresidenta. En este momento tienen que dedicarse a trabajar, si no lo hacen van a ser directamente responsables de lo que suceda en el país”. Recordó que sí pueden llamarles la atención a la Comisión.

“Podemos exhortar a que trabajen”. Sobre las posibles sanciones que podrían darse recordó que esto puede ser pedido por el pueblo ecuatoriano. “Cada uno de ellos fue electo. Estoy seguro que les va a incomodar que sus asambleístas no sean responsables y que le den la espalda a alrededor de cinco millones de personas que se encuentran en la informalidad. Entonces dentro de la Comisión es necesario que dejen esos egoísmos y se pongan a trabajar”.

Solórzano comentó que sí se puede reorganizar la comisión, “pero no es que la Asamblea tenga esta facultad, el problema es que tienen que dejar esas diferencias y dedicarse a trabajar”. Explicó que también se hará un llamado a la presidenta de la Comisión María José Carrión, “eso lo vamos a hacer”.

“Más allá de que se encuentre María José de presidente de la Cesión, la tema es que existe la responsabilidad con el país y nosotros debemos dejar esas diferencias por un bien mayor. En este caso deben tomarlo con total seriedad y los asambleístas que están dificultando el sesionar de la Mesa Legislativa también tienen que tomarlo en cuenta”.

Aseguró que esas personas serán los responsables que la Comisión no pueda sesionar. Sobre el acuerdo entre bancadas que permitió escoger a los nuevos directivos de la Asamblea y sobre la decisión de escoger a Carrión como presidente de la Comisión explicó que, “respetamos las posiciones de las bancadas. Alianza PAÍS, respeto las decisiones de la bancada del BIN y nosotros hacemos lo mismo”.

“En este caso ellos decidieron que fuera Carrión al frente de la decisión. Nosotros hemos respetado y ellos lo hicieron igual”. Explicó que en este caso el espacio para llamar a la Comisión y sesionar para escoger a sus autoridades el espacio sería de Alianza PAÍS. “Ellos tenían la potestad de decidir quienes vayan dentro de ese espacio”.

“Hubo conversaciones, quizás no con todos los miembros de esta Comisión, ya sabíamos que iba a haber inconvenientes debido que se quiso primero coger las comisiones, pero hubo conflictos. Más allá de que estén de acuerdo o no, respetábamos ese espacio que era para Alianza PAÍS”.

Sobre el tema de Vicente Taiano dijo que no se hubo conversaciones, “discrepó de cómo fue el procedimiento para que él sea primero electo como presidente de esta Comisión. Yo se lo he dicho de manera personal. A mi criterio no parecía legal de lo que se había hecho dentro de la mesa legislativa”.

“Se tiene que dejar las aspiraciones políticas a un lado, solo queremos que trabajen. Tiene que despachar todos los proyectos represados en este organismo”.

Sobre la Agenda Legislativa, comentó que cuando ya se escogieron a las nuevas autoridades ya se habían hablado de puntos bases: reformas laborales, reformas totales al sistema de Seguridad Social, tema de Salud y fiscalización. “Esas fueron las bases para llegar al acuerdo”.

“No podíamos hacerlo de forma formal porque teníamos problemas en tres comisiones que no estaban formadas. Al tener ya estas comisiones pudimos conversar con cada autoridad para conjuntamente priorizar las leyes. Pero se requería que estén todos los presidentes de las mesas legislativas”.

Saber el acuerdo del FMI explicó que la Asamblea, siendo un ente político, “va a tener la obligación de revisar y discutir este acuerdo. Lo peor es no hacer nada, vamos a tener que discutirlo y tomar una posición. Decirle al Gobierno cual es el criterio del Legislativo”.

Ante lo que ocurre entre el Consejo de Participación Social, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. “Jamás estuve de acuerdo con el juicio político que se quería iniciar a los miembros de Participación Ciudadana. Nunca estuve de acuerdo. Cuando él (Tuárez) fue a la Asamblea dijo dos verdades: la primera que el paso por un proceso de revisión que pasó y después fue electo y el segundo que no se podía tener un juicio político si aún no ejercía sus funciones”.

“Pero con lo que pasó en la Asamblea Nacional yo creo que facilitó las cosas al Legislativo el P. Carlos Tuárez. Me pareció un error terrible. Yo dije que no podía ser enjuiciado hasta cuando llego a la Asamblea. Entonces Raúl Tello recogió firmas en la cual me suscribí, porque que no responda a la Asamblea es grave”.

Solórzano recordó que las acciones del presidente del Consejo de Participación han sido desacertadas. “Ahora ha dado paso a un juicio político y además le pueden seguir un proceso penal”. Recordó que el Legislativo respeta las decisiones de las instituciones como la Corte Constitucional.

“Si el Consejo intenta no acatar la decisión el CC cae en el art 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”. Estas decisiones caen en control político por parte de la Asamblea Nacional y denuncias penales. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato