Área protegida del Yasuní fue extendida a 100 mil hectáreas

El ministro de Energía aseguró que en la zona intangible no habrá explotación Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Renovables, afirmó que el área Protegida del Yasuní será extendida a 100 mil hectáreas, además que aseguró que en la zona de amortiguamiento no habrá ninguna actividad petrolera. Es así que en un principio el gobierno se habría comprometido a conservar libre de trabajos petroleros en la zona de amortiguamiento, alrededor de 60 mil hectáreas, siendo ahora 100 mil hectáreas de preservación de esta zona.

Carlos Pérez aseguró que, “en la zona intangible no habrá ninguna actividad porque eso ordena la Constitución”, dijo el ministro de Energía y Recursos Renovables, ante la reciente extensión de las hectáreas del parque.

El ministro del Ambiente, Marcelo Mata, compareció ante la Comisión de Biodiversidad, sobre el decreto 751, reconociendo inconstitucional el segundo inciso del artículo 3, que establece las posibilidades de construir pozos y plataformas petroleras en el área de amortiguamiento.

Mata, informó que entre sus acciones inmediatas estaría enviar una carta al presidente de la República, Lenin Moreno, para permitir la eliminación de este inciso; decisión que sería apoyada por los asambleístas que conforman la Comisión de Biodiversidad.

Mientras tanto, el ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, comentó ante la Comisión, información que no era del conocimiento de los asambleístas. Indicó que el presidente Moreno exigió no permitir ningún tipo de trabajo petrolero en el área de amortiguamiento del parque, además que el ministro viaja personalmente a supervisar los trabajos en el ITT.

El gobierno actualmente emplea alrededor de dos plataformas para la explotación en la zona, las cuales cuentan con los permisos del Ministerio del Ambiente para su instalación y funcionamiento. El ministro además subrayó que esta medida aumentaría la zona protegida del Yasuní. Esto se da a pesar de que en el gobierno de Rafael Correa se establecería que se usaría 10 plataformas de explotación.

Además, el ministro de Ambiente, informó que, en caso de encontrar vestigios, se suspendería definitivamente la explotación. También indicó que existe un código de conducta que estipula el respeto a los pueblos en aislamiento que habitan voluntariamente en la zona.

Fuente: El Telégrafo/ Ecuadorinmediato