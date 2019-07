CPCCS revisará los procesos administrativos detrás de la designación de autoridades (AUDIO)

Audio CPCCS revisará los procesos administrativos detrás de la designación de autoridades



El Consejero Walter Gómez explicó que la Ley les permite revisar si se cumplió el procedimiento para designar a los funcionarios En entrevista exclusiva para Ecuador Inmediato el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Walter Gómez, analizó la coyuntura que envuelve a esta institución. El funcionario se refirió al juicio político que se pretende instalar en su contra, a la designación del Contralor titular y la revisión de los procesos administrativos que sirvieron para la designación de autoridades,

El consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Walter Gómez, participó en una entrevista para Ecuador Inmediato donde se refirió al llamado a juicio político que hizo el asambleísta Raúl Tello en su contra. Al respecto explicó que en la comparecencia que realizó el martes 9 de julio a la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional nunca se le presentaron pruebas que demuestren proselitismo de su parte.

“Nunca me dieron explicaciones ni pruebas de mi proselitismo político. Se refirieron al recibimiento del presidente del Consejo de Participación Ciudadana en Guayaquil en el aeropuerto. Proselitismo político es intentar que otros actores piensen igual que yo o convencerlos de lo que yo pienso cuando eso jamás hice”, aclaró.

A criterio de Gómez tampoco podría configurarse proselitismo pues no estamos en época electoral ni tampoco es candidato a ninguna dignidad.

“Mi intervención fue muy clara, presenté pruebas, di mi agenda del viernes 21 que fue lo que ellos me mencionan. Ahí les muestro los eventos de ese día porque yo si trabajo. Por cierto, yo estaba citado a las 8:30 y me atendieron a las 9:00 lo que fue una falta de respeto”, relató.

Dentro de la comparecencia se registró una situación que destacó el consejero Gómez. Una vez que comenzó a relatar su defensa, el asambleísta Tello mostró la resolución de la diligencia antes de que el consejero comparezca. “Ya habían enviado la resolución el día anterior. Sin escucharme ellos habían resuelto”.

En cuanto al trabajo que tiene pendiente el CPCCS se podría iniciar con la designación del Contralor General del Estado titular pues desde la salida de Carlos Pólit la institución ha sido manejada por el subrogante, Pablo Celi.

El consejero Walter Gómez anunció que impulsará el llamado a concurso para designar al Contralor General del Estado. Gómez dijo en entrevista para Ecuador Inmediato que es necesario designar a un contralor titular “porque el que tenemos en estos momentos es subrogante”.

El consejero está detrás de este pedido desde el martes 9 de julio, día en el que emitió una solicitud al presidente del CPCCS para que se trate el tema lo más pronto posible, sin embargo, en la agenda todavía no se ha colocado el llamado a concurso para su análisis.

“Hoy voy a insistir al presidente para que se incluya y se lance el concurso de méritos y oposición para poder tener al contralor principal y eso se consideró por estar sentado porque acción de personal no sé si exista”, dijo Gómez.

Añadió explicando que se debería llamar al contralor subrogante, Pablo Celi, para que justifique su permanencia en el cargo mostrando la acción de personal a través de la cual se lo oficializó como reemplazo del excontralor Carlos Pólit.

“No estamos en condición de juzgarlo al señor pero podemos exigir su rendición de cuentas”, concluyó el consejero Gómez.

Pero el desempeño de sus funciones se ve afectado por situaciones externas. El consejero afirma que los sueldos de varios funcionarios están impagos desde hace casi un mes y que el Ministerio de Finanzas no ha mencionado cuando desembolsará los recursos que se destinan al pago de salarios.

“En este momento todo el grupo de asesores, de directores de áreas, de técnicos, no se les ha pagado desde el 14 de junio que nos acompañan. Hasta el momento el ministerio de finanzas no ha asignado los recursos para pagar, ni si quiera, a los que están contratados por el transitorio. Hasta hoy, según lo que me indica el subcoordinador de talento humano, se lo glosaría a Carlos Tuárez porque él es el representante del Consejo y sería otra causal para poder molestar”.

Sobre los candados que habría dispuesto la Corte Constitucional para revisar la designación de autoridades por parte del Consejo transitorio, Gómez aclara que si bien no se puede analizar la designación, si se puede colocar bajo la lupa al procedimiento administrativo. Entre las actividades a revisar se puede ver “si se hizo una buena veeduría, si se hizo la comisión seleccionadora con todos sus requisitos, si se hizo la convocatoria para la postulación, si se logró el concurso de méritos como tal, si hubo los procesos de impugnación adecuados”, explica Gómez.

