Teatro Ensayo: 55 años de creación y creatividad (AUDIO)

Este jueves jueves 11 de julio, a las 19h00, en las Salas Eduardo Kidgman y Oswaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, el Teatro Ensayo inaugurará la exposición "Más de Medio Siglo de Creación y Difusión". La agrupación ha sustentado sus prácticas en un trabajo eminentemente colectivo. Es así que los doscientos ochenta actores que han pasado por él, han sido de gran aporte al seguimiento de la actividad. "El Teatro Ensayo tiene gente nueva, y esto nos garantiza que va a continuar, yo digo que hemos llegado a los 55 años y empiezan los próximos 50, esa es la ambición que tenemos y hay que luchar por ello", afirma el maestro Antonio Ordoñez.

La exposición contempla un recorrido histórico de la trayectoria artística del Teatro Ensayo, a través de fotografías, vestuarios, videos, además de una serie de cerámicas elaboradas por la artista plástica Isabel Casanova.

Con 101 obras recopiladas se abrirá esta muestra y en agosto llegarán a ser 102, con la obra “Estado de Sitio”. El maestro Ordoñez menciona que todas las obras de este más de medio siglo de creación y difusión del Teatro han contado con gran público y gran difusión. Por ejemplo con la obra “Cruces sobre el Agua”, en una invasión llamada Balerio Estacio, en Guayaquil, adecuamos el escenario y al final tuvimos una experiencia extraordinaria, pese a las condiciones en las que se vivía en esta zona, los 15 actores fueron invitados a comer junto a la comunidad, todavía no entendemos cómo fue posible, asegura.

Huasipungo y Santa Juana de América son dos obras fundamentales en el repertorio del Teatro Ensayo, el Maestro recuerda con emoción como esas obras llegaron a personas en poblaciones de Ambato y un caserío indígena, lo que significó para ellos todavía no lo pueden superar. Además en el Teatro Nacional Sucre, tres meses consecutivos se presentó Huasipungo, se revendían entradas, fue algo excepcional, recuerda.

Para el maestro Antonio Ordoñez la huella que han dejado en el Teatro es sustancial. “Nos hemos aproximado a lo que puede ser el Teatro ecuatoriano, con la adaptación del Éxodo de Yangana hay una extraordinaria aproximación a los elementos, el lenguaje es ecuatoriano, hay muchos signos, muchas huellas que por ahí puede ser el Teatro, sin ninguna vanidad”.

Además menciona que hay un seguimiento extraordinario de parte del público, un gran reconocimiento. Nosotros no somos divos, no somos actores que buscan un reconocimiento y punto. Primero queremos contribuir a un cambio en la sociedad, contribuir en una revolución. Hay muchas personas que nos siguen y lugares a los que no hemos vuelto, es una lástima, ha habido mucha dificultad económica, en estos 55 años no hemos tenido apoyo, salvo estos últimos 4 años que tuvimos un pequeño presupuesto para que se pague a algunos actores. Siempre se ha hecho la actividad muy precariamente tratando de solventar los gastos que demanda hacer teatro, con promociones extras, con cosas que no son justas, el Teatro debería ser atendido mucho más, sentencia.

Yo tuve la oportunidad de ser profesor en la Factultad de artes de la Universidad Central del Ecuador por más de 35 años y quizá eso fue mi sostén, lo otro lo he hecho con muy buena disposición, pero sobre todo pensando que hay la necesidad, casi una obligación si algún conocimiento tengo sobre el Teatro, ponerlo al servicio de la colectividad, asegura Ordoñez.

El Teatro Ensayo también ha sido una escuela para el arte, desarrollando un sin número de talleres y seminarios de formación de actores, técnicos y directores en todo el país. Quienes en este momento mantienen la actividad del Teatro Ensayo son: Marisa Créténier (coreógrafa), Carlos Guamán, José Ignacio Donoso, Valeria Brito, Alejandra Núñez, Viviana Muñoz, Geovanna López, Melinton Oña, Freddy Taipe, Fausto Zanafria, Nina Oña, Karen Riera, Juan Muñoz, Roberto Chucuma bajo la dirección del maestro Antonio Ordoñez.

La muestra permanecerá abierta en las salas Oswaldo Guayasamín y Eduardo Kigman (Av. 6 de Diciembre y Patria) hasta el 3 de agosto, de lunes a sábado, de 09h00-16h30. ( LA)

Fuente: Ecuadorinmediato