"Ecuador está sintiendo los efectos de un acuerdo con el FMI que no conoce", según economista David Villamar (AUDIO)

Para recibir los servicios esenciales como manda la Constitución necesitas empleo público explicó el entrevistado En los micrófonos de Ecuador inmediato David Villamar, Economista y Catedrático Universitario, habló sobre temas que están siendo cuestionados por algunos ciudadanos con respecto al acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Villamar sostuvo que "El Ecuador está sintiendo ya los efectos de un acuerdo que no conoce", esto lo catalogó como una "cosa de locos".

El economista David Villamar cuenta que el malestar por la firma con el FMI puede ser medida bajo algunos indicadores entre ellos explico: “Ya hay algunas estimaciones sobre el número de despidos que fluctúan entre los cincuenta y setenta mil servidores públicos despedidos solo en el último año. Tú puedes calcular aproximadamente esa cifra cuando ves la evolución de la proporción de empleo público versus el total de empleo en el país”.

Con respecto a si es deber o no del Estado dar empleo Villamar afirma: “En primer lugar quizá no debamos pensar eso en términos de si es o no deber del Estado dar empleo. Lo que sí es deber del Estado de acuerdo a nuestra constitución es proveer de ciertos servicios esenciales para el buen vivir. Tenemos que muchos de eso servicios se proveen a través del sector público, hay servicios de salud pública, tenemos todos los programas sociales, los programas de infraestructura etc., entonces para cumplir eso que manda la constitución tú necesitas empleo público”.

“La oposición del Fondo Monetario es la de siempre cuadrar caja, para asegurar un pago de la deuda externa. Primero aniquilas la imagen del país, dices que el país está quebrado, fue todo el discurso de Moreno durante todo el 2018, el Ecuador está quebrado se llevaron toda la plata nos dejaron toda la mesa servida de deudas con eso generas la imagen de un país que no va a poder responder por su deuda y con eso baja el precio de nuestra deuda comercial y en ese momento quienes tienen la información privilegiada yo sostengo son las elites privilegiadas del Ecuador compran a precio de gallina enferma los papeles de deuda ecuatorianos, luego anuncias que tienes un acuerdo con el Fondo Monetario, el acuerdo en la práctica es un sello de calidad y en ese momento se lanza una señal muy fuerte de que el Ecuador es un mercado menos riesgoso”, explicó el economista Villamar.

Después de ese proceso quienes compraron la deuda del país hacen el negocio de sus vidas manifestó el catedrático universitario.

“Para que éste esquema funciones el FMI, necesita aplicar su receta de siempre que tiene que ver con austeridad fiscal, reducción del gasto en general, ampliación de la base imponible para garantizar que el Estado ecuatoriano tenga permanentes estables flujos de ingresos pero que no tenga gastos para que haya un superávit primario a lo que apunta el FMI que es lo disponible para el pago de la deuda”.

Finalizo diciendo que “Vamos a terminar viendo una disminución probablemente en todas las áreas. Los efectos van a irse evidenciando poco a poco. Ya tenemos el alza de las gasolinas, tendremos igual el alza de otros servicios básicos. Tenemos en agenda las reformas laborales que cada vez se va viendo que es lo que buscan las élites.

Fuente: Ecuadorinmediato