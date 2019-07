Roberto Aspiazu: Llegar a un acuerdo comercial más profundo con Ecuador, es una prioridad para México (AUDIO)

Audio Julio10 - Roberto Aspiazu



De esta manera estaría descartada la posibilidad de un TLC, entre ambas naciones Sobre la relación comercial entre Ecuador y México, Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano y director de la Cámara de Comercio Binacional Ecuatoriana-Mexicana, puntualizó que la prioridad para el país azteca es llegar a un acuerdo comercial más profundo que el que existe actualmente, basándose siempre en los parámetros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI).

Sobre la posibilidad que entre México y Ecuador exista un Tratado de Libre Comercio (TLC), Aspiazu mencionó que en este momento se está trabajando en un acuerdo más profundo, en comparación con el que se tiene actualmente. “Creo que en principio ya ha habido los primeros contactos preliminares entre las contrapartes mexicana y ecuatoriana, dígase la Secretaría de Economía del Ministerio de Comercio Exterior para ir estableciendo un marco de diferencial de lo que podría ser la negociación, el futuro”, sostuvo el entrevistado.

En una entrevista con el programa “El Poder de la Palabra” de ecuadorinmediato.com/radio Aspiazu se refirió al tema de la Alianza del Pacífico y dejó en claro su postura: “realmente nosotros vemos como beneplácito, el sector empresarial, el anuncio del gobierno que vamos a continuar con el proceso de ser, en primera instancia miembros asociados de la Alianza del Pacífico, con miras posteriormente a tener carácter de miembros plenos. Esto tendrá que verse en un horizonte determinado de tiempo y no se verá de la noche a la mañana”.

En el caso particular de Ecuador, Aspiazu recordó que México ya tiene acuerdos comerciales con Colombia y Perú, en el marco de la CAN y con Chile, dentro de un acuerdo bilateral. “Pero en el primer caso, me refiero a la CAN, tenemos desgravación 100% de bienes y en el segundo, en cuanto a Chile 98%, con México tenemos una asignatura pendiente y en términos estratégicos se convierte en una prioridad para Ecuador avanzar en este proceso de adhesión a Alianza Pacífico”, añadió.

Asimismo, señaló que no se eliminó el Acuerdo Parcial 29, entre México y Ecuador “es un acuerdo que data de 26 años, es muy antiguo y a penas desgrava, según el caso de ida y vuelta, entre 200 y 300 partidas arancelarias para un universo arancelario”. En el caso de México y la Alianza del Pacífico existen dos opciones: La una es trabajar en el marco del protocolo comercial, establecido por Alianza del Pacífico o apuntar hacia un acuerdo bilateral más extensivo. “Creo que se está trabajando en esa dirección”.

De acuerdo con la información que maneja Aspiazu, la propuesta apunta hacia desgravar el total del 90% del comercio, con un inicio del 65%, por lo que quedaría un 10% de las subpartidas arancelarias, no consideradas dentro del acuerdo y ahí habría un espacio importante para manejar exclusiones o degradaciones de determinados productos. “Sería en principio de hasta 10 años, o en casos especiales más de 10 años”.

En lo que se refiere al trabajo interno de los últimos gobiernos, Aspiazu destacó que Enrique Peñanieto, expresidente de México, estuvo completamente comprometido con la Alianza, mientras que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, no acudió a la reunión que se realizó el pasado fin de semana, en Lima-Perú. “Eso, según explicó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, obedeció al hecho de que uno de sus compromisos de campaña fue que durante su primer año de gobierno no hacer viajes al exterior, sino concentrarse en los problemas de agenda interna, pero por otra parte, el discurso oficial de México es mantenerse y apoyar el proceso de Alianza del Pacífico”.

Por otro lado, Aspiazu sostuvo que “tampoco es un campo de rosas, quiero decir con esto que de modo propio están teniendo algunos problemas, destacar por ejemplo, en un panel el presidente colombiano, Iván Duque, dijo muy frontalmente de que el tema de las exclusiones no tendría por qué convertirse en un tema tabú, en el marco de Alianza de Pacífico, de manera tal que esto fija un referente, respecto a los propios intereses de Ecuador, como un país que busca, en primeros términos ser miembro asociado y posteriormente miembro pleno”, expresó.

