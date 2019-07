No se puede garantizar la transparencia de las publicaciones de los resultados en elecciones 2019, aseguró Enrique Mafla (AUDIO)

Audio Julio 10- Enrique Mafla



El académico y miembro de la comisión que realizó una veeduría en los comicios aseguró que sí hubo una saturación en uno de los sistemas. Enrique Mafla, parte de la observación de la veeduría del control en las elecciones del 2019 en temas informáticos, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobe las irregularidades denunciadas por los comicios del 2019. Explicó que por estas anomalías no garantiza una transparencia en la publicación de resultados. "El apagón fue en el sistema de publicación"

“Nosotros fuimos parte de una Comisión Técnica por la transparencia del sistema informático, realizamos algunas observaciones de acuerdo al tiempo disponible que tuvimos y presentamos un informe preliminar básicamente sobre el problema que existió al momento de publicar los resultados. Porque este sistema no es tan simple porque tiene varios componentes”.

Explicó que el principal era el procesamiento de las actas o los escrutinios. “En ese proceso de lo que yo he escuchado el ingeniero Pita aseguró que ha sido integro. Explicó que donde se calcularon los resultados electorales funcionaron”. Comentó que no tuvo que ver con el proceso, manejo o equipamiento en las elecciones.

“Nosotros fuimos una veeduría conformada por cinco personas”. Aclaró que no es empleado del CNE, sino que trabaja para la Politécnica Nacional. “Estoy como coordinador y en una comisión de servicio. Mi sueldo lo sigue pagando esta institución”. Explicó que su cargo es Coordinador de seguridad informática y proyectos electorales.

La denuncia de los consejeros habla de dos problemas en las elecciones, uno en el registro manual y los datos que se entregan en las actas, que supuestamente habrían sido alterados al momento de subirlos a la nube. “El sistema de escrutinio tiene dos componentes uno el sistema informático y otro es una componente manual, donde intervienen personas, ambos tienen vulnerabilidades”.

“Lo importante es realizar controles que eviten que se utilicen esas vulnerabilidades para cualquier objetivo”. Explicó que en la rueda de prensa del Vicepresidente del CNE se mencionan algunas vulnerabilidades, “se habla de la creación de una cuenta en una de las provincias porque este procesamiento es descentralizado. Entonces un administrador nacional crea cuentas para administradores en cada provincia, por la naturaleza del procesamiento”.

Explicó que el procesamiento se hace en cada provincia, “ellos pueden crear cuentas. Ese administrador firma un acuerdo de confidencialidad y un acuerdo por el buen uso de ese privilegio que tiene de crear cuentas. Se menciona que se creó una cuenta para una secretaria de una delegación y esto habría que ver si es legal o ilegal, pero cualquier persona podría realizar el rol de digitador, control de calidad y supervisión”.

Aseguró que no se ha aupado un fraude, “eso no lo pudimos hacer, nosotros tuvimos limitaciones de tiempo y señalamos claramente esto. Nosotros presentamos el informe después de las elecciones. No tuvimos tiempo, pero hubo reuniones, constan actas. Incluso nos reunimos con los consejeros Pita y Verdesoto y con los técnicos que los asesoran”.

“Ahí se plantearon estas vulnerabilidades que tiene cualquier sistema. Lo importante es generar controles”.

Sobre el informe que habla del incidente del 24 de marzo del 2019 por la lentitud e indisponibilidad parcial de la publicación de resultados durante las elecciones o el apagón que se dio comentó que no lo conocía. Este documento fue firmado por la ingeniera María de Dolores López, Coordinadora Nacional de Seguridad Informática y Proyectos tecnológicos Electorales.

Es documento dice que todo el incidente posiblemente pudo haber sido provocado. “Yo no conocía este informe, pero tiene una conclusión hipotética. Lo que dice es que existe la posibilidad de que haya existido ese ataque exterior”. Pero aseguró que la Comisión sí presentó un informe sobre los incidentes del 23 y 24 de marzo.

“En el informe aclaramos que este componente critico que se desarrolló en Quito nunca tuvo un apagón. Nunca tuvo problemas, es donde se cuentan los resultados de las actas. Para publicar, por seguridad, la gente del CNE pidió hacer una copia a Guayaquil en este cetro de datos alterno para desde ahí generar la publicación”.

En este informe firmado por López se manejan tres hipótesis, Mafla explicó las mismas. Sobre la lentitud y disponibilidad en la página web comentó que se dio, “debido a una anomalía no identificada en los equipos perimetrales de la infraestructura de Guayaquil”, comentó que la Comisión no tiene una hipótesis sino una conclusión en firme.

“El problema fue que los equipos del centro de datos en Guayaquil no tuvieron la capacidad suficiente para procesar toda esa carga que tenía de internet. La gente desde las 6 ya empezó a buscar los resultados esa carga fue creciendo y lo que paso fue que los equipos empezaron a saturarse”.

“El CNE contrató varios frentes para detener esos posibles ataques. Una es una red que filtra este tipo de acciones y otra es un servicio dentro del centro de datos que también tiene ese propósito. De lo que nosotros hemos analizado no llegó hasta la base de datos”.

Sobre la presunción de que el incidente habría provenido del exterior, en el informe dice: “Incidente del Centro de Procesamiento de Resultados (CPR) del exterior. A las 17h45 fue reportado un incidente del CPR d voto en el exterior, mismo que fue identificado al director del sistema. Las primeras actas al procesarse fueron las pertenecientes a menos de 50 electorales y esto se da a las 17h00. Esto provocó que actas que ya estaban procesadas (estado diferente de no generada), retornaron de manera sorpresiva a generada. Siendo un incidente que incidió en la presentación de datos”.

Explicó que esto fue reportado por la Comisión. “Nosotros lo reportamos esta incidencia. Las actas empiezan a procesar antes de las 17h00 por el huso horario y eso se almacena de manera preliminar en una base de datos en el CPR del Exterior. Obviamente existe una en cada sector”. Sobre el cambio sorpresivo de no generada a generada, “explicó que esto cambio la presentación de datos porque a las 17h00 de la tarde empezó ya el escrutinio de las actas oficial y estas que estaban en la base de datos de exterior y se copiaron a la base de datos de escrutinio”.

Sobre la falta de comunicación entre los centros de Quito y Guayaquil por una anomalía comentó que “los equipos perimetrales se refieren al centro de datos alterno de Guayaquil. Este debía servir como alterno en caso de una catástrofe en Quito. Para poder publicar los resultados era necesario copiar la base de Quito a Guayaquil. Esto no solamente para publicar sino para tener un respaldo”.

“Este es un mecanismo para enfrenar este tipo de contingencia. Entonces lo que pasa es que cuando viene este tráfico se congestiona o satura la capacidad de procesamiento de los servidores en Guayaquil, que también son usados para generar este soporte”.

Sobre a hipótesis 3 de este informe, que propone que cada vez que existe una saturación de petición al enlace de internet para la publicación de resultado en el CNT se produjo una intermitencia en la comunicación provocando que la réplica no se transmita adecuadamente. “Esto se dio por la saturación en los equipos, tanto la publicación de resultados y la réplica entre Quito y Guayaquil pasaron por estos mismos equipos y se saturaron”.

“Todo eso fue presentado por esta Comisión y es público”. Explicó que por estas anomalías no garantiza una transparencia en la publicación de resultados. “Pero en la base de datos de Quito y el sistema de escrutinio yo no he escuchado que registren quejas. El apagón fue en el sistema de publicación. Es necesario aclarar que existe una red privada que conecta a todas las provincias y nadie ha presentado evidencias de que se detuvo el procesamiento de escrutinio”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato