Roberto Aspiazu: Formar parte de Alianza del Pacífico "no es opcional para Ecuador" (AUDIO)

Audio Julio 09 - Roberto Aspiazu



"No tenemos otra, tenemos que avanzar en esa dirección", reiteró Aspiazu al pronunciarse a favor de que Ecuador se una a este bloque de países "Manejar un criterio discrecional sobre formar o no formar parte de este tipo de alianzas o de bloque de países, no es opcional", aseveró Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano y director de la Cámara de Comercio Binacional Ecuatoriana-Mexicana, esto al referirse a la invitación que recibió el país sudamericano para formar parte de la Alianza del Pacífico, oportunidad que, según argumentó, servirá para proyectarse al futuro e ingresar al mercado asiático.

En una entrevista con el programa “El Poder de la Palabra” de ecuadorinmediato.com/Radio, Aspiazu recordó que él también estuvo presente en la reunión presidencial que se realizó en Lima, el pasado fin de semana, donde se invitó a Ecuador a formar parte del Grupo de la Alianza del Pacífico.

Aspiazu aseguró que el hecho que Ecuador no tenga moneda propia es una ventaja y desventaja “porque evidentemente la moneda dura atrae inversiones, donde naturalmente como que todavía es una asignatura pendiente. Pero en el caso particular de México, la respuesta ha sido muy interesante, porque dependiendo del año, México ha estado posicionado como número uno de inversionista en Ecuador”.

El entrevistado pidió analizar el escenario mundial, donde existen dos grandes actores, Estados Unidos y China, “potencias mundiales que están confrontadas entre sí, pero dominan el escenario mundial. La tendencia que tienes que ver en el resto de países es buscar alianzas, consolidar acuerdos de bloque para efectos de hacer frente al desafío de esta integración, que se denomina en términos generales como globalización”. Explicó además que para Ecuador “no es una opción quedarse al margen de estos procesos”.

Según Aspiazu formar parte de la Alianza del Pacífico es una oportunidad para procurar encadenamiento, donde la región se proyecte hacia el futuro, especialmente al mercado asiático, que es el de mayor crecimiento mundial. “Eso va a mantenerse en los próximos 50 años. Alianza del Pacífico es un tema de estrategia comercial de largo plazo y tiene que ser visto como algo positivo. Yo no creo que en este momento estemos planteando el dilema si vamos a ir o no, yo creo que esa decisión política ya está tomada: Tenemos que ir, la cuestión va en qué términos vamos a ir, entender cuál es la realidad que estamos afrontando”.

Recalcó además que el enfoque de la Alianza del Pacífico es tener el menor número de regulaciones posibles para que, en efecto, el esquema de modo propio tenga flexibilidad. “Los gobiernos están con la idea o con la filosofía de la Alianza del Pacífico la vayan construyendo los propios empresarios, conscientes de que el rol protagónico, materia de comercio exterior, no le corresponde a los estados ni a los gobiernos, sino a sus respectivos sectores privados y alienten, de alguna manera, la integración de los mismos”.

Para Aspiazu debe existir una retroalimentación e interconexión permanente, entre los sectores públicos y privados para orientar el proceso. “Hay procesos de asociación de cuatro países al menos (Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur), que en este momento están detenidos, lo propio está sucediendo con Corea, en el marco de aprensiones que mantiene México, en lo que tiene que ver con proteger su industria automotriz, que bien sabemos, ante la coreana, deja de ser un actor preponderante, porque obviamente los coreanos son más que los mexicanos, en este terreno”, indicó.

Ante lo explicado, dijo que este se trata de un proceso en construcción, “en donde hay que hacer camino al andar, en donde nada está escrito en piedra y desde ese punto de vista nos toca a nosotros cumplir con la tarea. Yo creo que para un país como Ecuador, manejar un criterio discrecional sobre formar o no formar parte de este tipo de alianzas o de bloque de países, no es opcional. No es que lo voy o no a tomar, me toca tomarlo porque no me toca otra cosa, es la forma de cómo el mundo se está integrando y yo no puedo quedarme aislado y ese es un concepto fundamental de lo que está sucediendo detrás de la Alianza del Pacífico y con mucho, la decisión política que ha adoptado el gobierno del presidente Lenín Moreno, cosa que nosotros pensamos que es correcto”.

Para concluir, Aspiazu informó que el factor petrolero influye un 50% en la Alianza del Pacífico, “es decir, si consideramos la balanza no petrolera, evidentemente estamos deficitarios, pero es lo que nos sucede con otros países también. En el caso particular de México traer a colación el hecho de que Ecuador tiene un Acuerdo de libre Comercio con Mercosur y con Brasil, que es una potencia industrial equivalente a México, por decirlo de una manera muy franca, en donde son muy pocas las exclusiones. Por ejemplo, una de ellas está relacionada al sector automotriz, por mencionar una en particular”, dijo Aspiazu, quien mencionó que no se debe magnificar o sobredimensionar aprensiones que son legítimas, para efectos “de tirar algo que, yo creo, está en la dirección correcta por todo este escenario que hemos venido analizando”. “No tenemos otra, tenemos que avanzar en esa dirección”, puntualizó.

Fuente: ecuaorinmediato.com/radio