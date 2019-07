"CPCCS no puede retroceder, no puede echar abajo proceso de institucionalización en Ecuador", dijo María Paula Romo (VIDEO)

Ministra del Interior asegura existen méritos para juicio político contra autoridades del CPCCS Hoy 9 de julio del 2019, María Paula Romo, Ministra del Interior, ante los medios aseguro que existen los méritos para ejecutar el juicio político propuesto en la Asamblea Nacional, en contra de la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), padre José Tuarez y el consejero Walter Gómez. Además, afirmó que el "CPCCS no puede retroceder, no puede echar abajo proceso de institucionalización democrática

“El Consejo de Participación Ciudadana no puede retroceder, no puede echar a bajó el proceso de institucionalización democrática que ha vivido el Ecuador y no puede actuar en contra de una sentencia expresa de la Corte Constitucional” manifestó las Ministra María Paula Romo ante los medios.

Haciendo referencia a la máxima autoridad del Consejo de Participación Romo afirma: “Si pretende desestabilizar al país, entonces me parece que tendrá una respuesta política. La tendrá de nuestra parte, la tendrá de la Asamblea Nacional como se ha visto en estos días y yo creo que esa es una respuesta política. Pero si pretende incumplir una sentencia de la Corte Constitucional entiendo que también hay consecuencias legales”.

Romo considera lamentable los hechos que se han suscitado, pues el CPCCS fue creado como un organismo para la participación de los ciudadanos, mismos que no tendrían intereses políticos. Pero María Paula Romo cree ciertos miembros actuales del Consejo de Participación Ciudadana demuestran lo contrario.

Finalizo argumentando que por el país esto es algo penoso, por otra parte, dijo que” Ojalá pudiéramos ser más los que sumamos esfuerzos, los que arrimamos el hombro por el bien del país y no por estas disputas”.

(MAOL)

Fuente: Twitter/Ecuadorinmediato