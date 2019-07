"Nueva gerente de CNT no tiene idea de la dimensión de la empresa", aseguró extrabajador de empresa pública (AUDIO)

Audio Julio 09- Julio Aguirre



Gobierno Nacional propone la concesión de distintas entidades a empresas privadas Julio Aguirre, ex trabajador de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), mantuvo una entrevista telefónica a través de los micrófonos de Ecuadorinmediato, él aclaró sobre la reunión que se habría dado con los empleados donde se hablaría de la concesión de la empresa. Aguirre comentó que Santiago Cuesta, Consejero de Gobierno, solo se reunía con dos personas en la entidad pública, uno de ellos Oswaldo Chica y el señor Molina, para planear la concesión. Además, aseguró que la nueva gerente de esta entidad Martha Moncayo, "no tiene idea de la dimensión de la empresa".

El ex trabajador de la empresa CNT dice:” A raíz de las declaraciones de la nueva Gerente General de CNT, la señora Marta Moncayo, el día de ayer indicaba que justamente, el día viernes ellos habían llamado a la banca de inversión para que: evalúe, valore, identifique los bienes, las líneas de negocio y en base a eso pongan un costo”.

Aguirre calificó este proceso de concesión como crítico exponiendo los siguientes argumentos” Habían indicado que hay tres etapas, primero que hay un banco de inversión que piden que identifique, valore las líneas de negocio. Que sea la mejor parte de la CNT para que esa parte pueda ser administrada en una segunda etapa por el concesionario digamos de la CNT. Esta primera etapa tiene una duración de 150 días en total para la evaluación en donde planean inventariar CNT”. Expresó a opinión propia que: “la nueva Gerente no tiene idea de la dimensión de la empresa en mención”.

Se le consultó si el considera efectivamente lo que se desea hacer es una concesión o privatización. Julio Aguirre ex trabajador respondió: “El tema no es de buena fe, de entrada, lo que ha propuesto el día de ayer nada más. Indica que el concurso fue convocado con invitación. Por qué no es un concurso abierto y se llama a toda la bancada de inversión”.

“Como consecuencia a cualquier iniciativa se dan los despidos. A mí ya me despidieron de la CNT y así es con cualquier persona que reclame o diga algo al respecto”, afirma Aguirre. También dejo un mensaje a la ciudadanía, diciendo que ellos deben entender que como trabajadores son testigos de las mentiras, las trampas de esas personas queriendo robarse descaradamente el patrimonio del país.

(MAOL)

Fuente: Ecuadorinmediato