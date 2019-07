Walter Gómez dice que no hizo proselitismo político y asegura que Julio César Trujillo sí lo hizo

Consejero de participación alegó que el presidente del CPCCS transitorio pidió que se vote nulo Esta mañana, el consejero de participación ciudadana Walter Gómez compareció ante la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo para aclarar acusaciones de supuesto activismo político. A diferencia de Tuárez, Gómez fue sin barras, llegó solo y respondió a las preguntas de los asambleístas porque "no quiere quedar en indefensión". En su intervención indicó que él no ha hecho proselitismo político, pero quien sí hizo proselitismo político fue Julio César Trujillo, pidiendo el voto nulo en las últimas elecciones.

El consejero en su intervención pidió “que se actúe en derecho, sin odios y sin revanchismos” e insistió en que no incurrió en las prohibiciones de la Ley durante las pasadas elecciones. "No soy candidato a ninguna dignidad ni estoy pidiendo votos", dijo. Mientras alegaba que no está inmerso en conflicto de interés.

“Demostré hasta la saciedad que no pertenezco a ningún partido político, soy de la ciudadanía” aclaró el consejero e indicó “que en sus cuatro semanas de funciones no les han dejado trabajar y que más han tenido que estar en defensas que en acciones”.

Acto seguido, el presidente de la Comisión, Rául Tello, presentó videos sobre Tuárez y Gómez en los que hacían campaña por una “Asamblea Constituyente”. Ante esto, Gómez afirmó que no realiza proselitismo político y que el 21 de junio en Guayaquil recibió a José Carlos Tuárez por pedido expreso de él.

Tras la comparecencia, la Mesa decidió solicitar el juicio político para él y Tuárez por incumplimiento de funciones. También llamará a la consejera Rosa Chalá a que explique inconsistencias en la documentación que presentó para candidatura, ya que según el asambleísta Julio César Quiñonez de Alianza País, la consejera habría violado el art. 5 del Reglamento de Participación.

