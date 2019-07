EL TELÉGRAFO (Quito) Ecuador proyecta $ 14.148 millones en tributos en 2019

Las proyecciones en recaudación tributaria del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a que Ecuador ingrese $ 16.576 millones a sus arcas fiscales en 2021.

La cifra es $ 1.000 millones más a lo recaudado en 2018 y $ 2.485 millones sobre lo proyectado para este año que es $ 14.148 millones. Para alcanzar la meta, el Ejecutivo prepara una reforma tributaria que además de aumentar los ingresos, simplificará el sistema.

Técnicamente, la recaudación puede aumentar por precio o por cantidad. El primer caso se refiere a subir las tasas impositivas como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta (IR) u otros aranceles.

Mientras que por cantidad significa eliminar exenciones y transacciones que ahora están libres de ciertos impuestos. Analistas consultados por este Diario no son partidarios de un aumento de tributos; ellos apoyan la reducción de estos y mejores políticas de reactivación económica.

Mauricio Pozo, exministro de Finanzas, cree que el Gobierno no tiene muchas alternativas para el alza de impuestos. “Al aumentar tasas impositivas se corre el riesgo de no recaudar lo que se busca y además se profundizaría el problema recesivo”, indicó. Por tal motivo “no hay cómo deslindar la situación del país con la decisión tributaria”, advirtió. Modificar el IVA, impuesto con mayor peso dentro de la recaudación, no es aconsejable a criterio de Pozo. “Si se aumenta el IVA, las empresas venderán menos y los bancos financiarán menos por falta de liquidez (reducción de créditos)”.

Otra opción es reactivar la economía para que las empresas vendan más y paguen más impuestos, “pero esto no es inmediato”, dijo Pozo. Jorge Calderón, economista y rector del Instituto Argos, dijo que para que aumente la recaudación del fisco no es necesario subir los tributos, sino reducirlos o incluso llegar a eliminarlos.

Uno de ellos sería el Impuesto a la Contaminación Vehicular (impuesto verde) que no cumplió su objetivo. Además su propuesta es que “el Impuesto a la Renta (IR) sea plano y no escalonado para que todas las personas naturales y jurídicas paguen impuestos en función o bajo un criterio de igualdad ante la ley”, señaló. Actualmente este tributo se cancela según los ingresos de cada contribuyente. Calderón apoya la eliminación del anticipo del IR y la reducción paulatina del Impuesto a la Salida de Divisas.

En cuanto al IVA, el analista considera que debería reducirse del 12% al 10% para fomentar el consumo. El presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, Francisco García, también cree que impuestos como el anticipo del IR y el ISD merman y dañan el mercado. El SRI indicó a este Diario que la reforma está en análisis y que no se la dará a conocer mientras los temas no estén definidos.