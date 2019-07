EL TIEMPO (Cuenca) En Azuay, el Plan Casa Para Todos avanza de forma lenta

La representante zonal considera que hasta finales de 2019 se prevé la construcción de las primeras viviendas de interés social, en la provincia.

Desde octubre de 2018, María Daniela Carrasco ocupa el cargo de coordinadora zonal 6 de Miduvi, y en los últimos 10 años ha trabajado para el Estado en varios puestos de confianza; entre ellos fue asesora en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades. Su carrera profesional es la de socióloga y su trabajo está priorizado en articular las diferentes instituciones.

P. ¿Cuál es la situación de Azuay en referencia al proyecto plan ‘casa para todos’?

R. El proyecto tiene un modelo de gestión aprobado en febrero pasado, desde entonces se inició un proceso coordinado con Gobernación, jefes políticos, MIES, Misión Las Manuelas y Conadis para identificar a las familias beneficiarias. Hemos identificado entre 120 y 160 familias que cumplen con los requisitos.

P. ¿Se puede determinar de qué zonas son las familias identificadas

R. No, exactamente. Por ejemplo, en Cuenca se prevé construir 30 casas y son familias que están en zonas dispersas donde el Municipio no alcanza a cubrir los servicios básicos.

P. Para el resto de cantones, ¿se puede detallar el número de viviendas a construir?

R. Te voy a dar números en general porque depende de la Empresa Pública ‘Plan Casa Para Todos’, que será la encargada en definir a los beneficiarios y para no generar expectativas. Sí, todos los cantones será beneficiados y dependerá de los terrenos hallados. En algunos sectores hubo solicitud de viviendas pero los sitios no estaban legalizados o el suelo no es apto porque está en zonas de riesgos o con grandes pendientes.

P. ¿El tamaño de la vivienda es el aplicado a nivel nacional?

R. Sí, son para casas de 50 a 56 metros cuadrados.

p. Lo anterior es el trabajo desarrollado con los ciudadanos, ¿cuál ha sido la labor con los municipios?

R. Dos acciones: identificar familias con vulnerabilidad e identificar terrenos aptos para urbanizarlos. Previo a la salida del anterior ministro Xavier Torres, siete municipios azuayos de Paute, Chordeleg, Gualaceo, San Fernando, Camilo Ponce Enríquez, Nabón y Girón firmaron los convenios de traspaso de los sitios para ‘Casa Para Todos’, a fin de iniciar con los procesos de edificación. Esperamos a fin de año tener una buena parte de las 120 o 160 viviendas construidas. En Camilo Ponce Enríquez hay un terreno que fue asignado a Ecuador Estratégico para que una urbanización de 100 casas en una hectárea de terreno. Y en Nabón, 16 casas en 2.500 metros cuadrados.

P. Desde que el presidente Lenin Moreno asumió el cargo varios municipios se aliaron a esta propuesta, ¿qué se ha hecho en estos dos años?

R. A nivel zonal el avance no fue tan importante como hubiésemos querido, fue difícil la identificación de predios; además, el Estado en esta zona no posee terrenos aptos para construir casas a diferencia de la Costa. Esto ha hecho el proceso más lento.

P. Entonces, ¿Cuántas familias fueron atendidas en el año anterior?

R. En 2018 se logró construir 68 casas de interés social bajo el proyecto Manuela Espejo, pensado para personas con discapacidad. Para este año se prevé cuatro veces más en comparación con los últimos dos años.