Diana Salazar: Para Fiscalía caso "Arroz Verde" es "Casos Sobornos 2012 - 2016"

Alexis Mera no cumple con causales para cambio de medidas cautelares de acuerdo con la Fiscal Este lunes 8 de julio de 2019 acudió la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para hablar del caso "Arroz Verde", dando a conocer que la institución que elle maneja no lo tiene bajo esa nominación, sino que consta como "Casos sobornos de 2012 a 2016".

Durante su comparecencia Diana Salazar dijo que el cambio de medidas cautelares que se le concedió a Alexis Mera, exsecretario jurídico durante el Gobierno del Presidente Correa, no es justificado pues: "No cumple con la acreditación como embarazo, no es mayor de 65 años ni tiene enfermedad terminal que justifique el cambio de la prisión preventiva".

Diana Salazar, Fiscal General del Estado, también puso a conocimiento que la defensa de Mera no pidió el cambio de la medida preventiva. "Por eso sorprende la beligerancia de los jueces". Mientras la asambleísta Silvia Vera le preguntó a la Fiscal, cuál fue la justificación para cambiar la medida a Alexis Mera. Ante eso Salazar indicó que presentó la queja al Consejo de la Judicatura porque no hubo justificación.

También aportó al decir que es necesario tipificar en el COIP la financiación ilegal de campañas, pues actualmente constaría como una infracción según Salazar.

El legislador Eliseo Azuero, solicitó que acudan a la Comisión de Fiscalización, los miembros del Consejo de la Judicatura y así se pronuncie sobre el actuar de los jueces Flores y Enríquez.

(MAOL)

Fuente: Twitter/El Comercio/Ecuadorinmediato