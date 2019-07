Gissela Chalá: Aún no se conoce el monto de deuda a los transportistas de la Ecovía

Audio Julio 8 - Gisella Chala



Esta ruta moviliza a 150 000 pasajeros diarios y funciona desde el año 2000 Gissela Chalá, vicealcaldesa de Quito visitó "El Poder de la Palabra" y dialogó con Francisco Herrera Araúz sobre los primeros 54 días de gestión y los problemas que afronta el sistema de transporte público municipal en la ciudad. En especial sobre la paralización del sistema Ecovía que transporta a 150 000 pasajeros diariamente y del que aún no se tiene cifras exactas sobre la deuda que hay con los transportistas de los buses integrados.

“Hay una relación cordial y positiva, se le han podido trasladar inquietudes y las ha escuchado” dijo Chalá respecto a su relación con el alcalde Jorge Yunda. En 54 días, se está obteniendo información sobre actuaciones de la administración anterior, una de ellas, sobre el funcionamiento de la Ecovía, que la semana anterior tuvo una paralización momentánea porque hay una deuda de la Empresa Pública Metropolitana de Pasajeros pendiente a los buses alimentadores del sistema.

Al respecto la vicealcaldesa dijo que “aún no se ha transparentado de manera clara a cuanto llega el monto de la deuda”. Chalá dijo que se está aprovechando para determinar el modelo de servicio y empresa que se busca.

“El servicio de transporte público debe ser garantizado por esta administración”, más allá de los modelos públicos privados que hay en este momento dijo Chalá y explicó que en el servicio público se puede ver la calidad de vida de la ciudad.

“Es tiempo de volver a revisar al Trolebus y a la Ecovía, no todas las unidades están en su mejor momento. Entre ellas hay 252 unidades”, dijo que no hay un servicio bueno y “es un transporte excluyente” porque se construyeron paradas en las que no se tuvo en cuenta el acceso a personas con necesidades especiales de movilización y se quitaron las rampas de ellas, “se construyeron sin criterio técnico” añadió.

Chalá también reflexionó sobre la movilidad en la ciudad, “hay que pensar en un sistema de movilidad integrado que también tome en cuenta la movilidad alternativa”, más aún de cara al Metro de Quito. Es necesario reestructurar rutas, e integrar transporte público municipal con transporte público privado.

En cuanto al Metro de Quito, afirmó que “Rodas dejó una deuda y que no existe un modelo de gestión y operación aún para el Metro”, la vicealcaldesa es parte del directorio de esta empresa municipal y mencionó que aún no se han podido reunir para tratar este tema. “Todavía no se sabe cómo va a operar, el sistema de recaudo no está concesionado”, sin esto no se puede marcar el arranque del Metro.

“Si se privatiza el Metro, no va a ser posible construir el sistema integrado de movilidad” dijo Chalá y destacó que este proyecto permitirá construir un nuevo modelo de ciudad, se debe buscar una integración para que los quiteños obtengan una mejora en su calidad de vida.

Cuando comience a funcionar el Metro, se evaluará las frecuencias del Trolebus, ya que una parte del tramo pasa por la misma ruta de este nuevo sistema de transporte, pero es un tema que debe ser decidido en la Comisión de Movilización.

La vicealcaldesa manifestó que entregó su plan de campaña al Alcalde Yunda y que se debe planificar en Quito porque esto ha estado ausente en la última administración. Enfatizó que en la administración el ser humano estará en el centro.

“Hay cordialidad, nos vamos conociendo” dijo sobre la relación del Alcalde con los concejales de la ciudad.

[PCM]