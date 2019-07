Falta de atención médica agrava crisis carcelaria en Penitenciaría del Litoral

Familiares de reos denuncian que no se les brinda atención en salud adecuada En la Penitenciaria del Litoral, madres de familia de los reos comentan sobre las condiciones precarias de salud que habrían en el centro de rehabilitación. De acuerdo con los familiares, sus parientes tienen tuberculosis y la atención médica recibida es casi nula. Una de las madres manifestó que su hijo se contagió hace dos meses, cuando otros reos le compartieron comida ante la falta de alimentos preparados.

“Ni siquiera los sacan a un hospital, que les pongan sueros, vitaminas para que se recuperen un poco, no les dan atención médica. Solo tienen en el policlínico a las personas que, según ellos (autoridades), son los más graves”, contó.

Para que un reo pueda ser atendido en una casa de salud, se le debe otorgar un permiso especial, una de las madres comentó que “ya hicimos el escrito con el abogado, ya lo entregamos hace más de 15 días, pero no tenemos respuesta del director”, dijo.

Además, se indicó que reos en otros pabellones muestran síntomas de tuberculosis, pese a que en el pabellón 7 están aislados varios presos con esta enfermedad.

Por otro lado, las condiciones higiénicas no son las mejores tampoco para las visitas que señalan que los baños no son higiénicos y no pueden ser utilizados.

[PCM]

Fuente: El Universo / Ecuador Inmediato