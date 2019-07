A futuro deuda con el FMI podría ser considerada ilegítima, según Alex Flores (AUDIO)

Audio Julio 8 - Alex Flores



Plataforma "Va por ti Ecuador" aseguró que: "han pedido una explicación al Estado ecuatoriano por este préstamo" En una entrevista para los micrófonos de Ecuadorinmediato, Alex Flores, de la plataforma "Va por ti Ecuador", comentó que les preocupa la firma del acurdo entre el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que podría ser considerada como ilegítima según el art.290 de la constitución. Ante esto han pedido una explicación, mediante envío de oficios al Comité de Deudas y Financiamientos, según lo expresa la constitución en su artículo 289 comenta Flores.

Se le pregunto, si el planteamiento es declarar inconstitucional el acuerdo con el FMI cómo hacerlo si ya selo está aplicando. A lo que flores respondió: “El art. 290 de la constitución reza que, si se investiga y una autoridad competente declara una deuda por parte del Estado ecuatoriano como ilegal e ilegítima. Se tiene el derecho de repetición. Entonces nosotros estamos advirtiendo muy claramente a los tenedores de la deuda externa que ante los visos de inconstitucionalidad del tratado con el FMI, nosotros podemos considerar a futuro ésta deuda como ilegítima”.

El miembro de la Plataforma aclaró que esa no era una consideración del grupo, aquello se da en base a oficios del Presidente Lenín Moreno, de su ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, de la Gerente del Banco Central del Ecuador y del exdirector de la ya desaparecida Semplades, por lo cual estas no serían conjeturas, sino oficios recibidos a favor de la Plataforma.

Alex Flores dio a conocer que en los oficios se pide: “Nos explique, primero por qué no tiene el aprobado por la Asamblea Nacional, que lo rige el art.219 de la constitución, por qué no tiene el aprobado de la Corte Constitucional en el art.438 y por último que nos dé el papel integro firmado con el Fondo Monetario Internacional”. Pero la respuesta que recibieron fue “Que el Lcdo. Lenín Moreno y todo su equipo económico les ha respondido, primero que no tienen el documento aprobado por la Asamblea Nacional, luego que no tiene el aprobado por la Corte Constitucional”.

“Tanto el FMI como el Gobierno del Lcdo. Lenín Moreno Garcés, en los oficios que nos responde nos dice: que no nos puede dar el tratado internacional firmado con el FMI, porque según a su criterio, no es considerado como tratado. Si nos regimos a la constitución la constitución habla de tratado internacional, porque Ecuador suscribió un convenio en la Convención de Viena, en el que dice precautelando a los pueblos de que haya gobiernos nefastos, que vayan en contra de los pueblos, de los intereses nacionales todo documento firmado entre un Estado y un Organismo Internacional cualquiera que este sea se llamara tratado” expresó Flores.

Al finalizar Alex Flores, miembro de la Plataforma, dio la razón por la cual el gobierno aparentemente no quiere hacer transparente el acurdo, dijo “El transparentarlo implicaría el apoyo del bloque de Gobierno en la Asamblea Nacional, pero también transparentarlo al bloque de la oposición y ahí se podría ver las condicionantes del Fondo Monetario Internacional que exigen al pueblo ecuatoriano en los recortes, en los subsidios, despidos masivos, privatización de las eléctricas, la próxima privatización de CNT un descalabro completo”.

(MAOL)

Fuente: Ecuadorinmediato