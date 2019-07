Antonio Ricaurte: "El tiempo me dio la razón, se debe investigar desde etapa precontractual del Metro de Quito" con Odebrecht y Acciona (AUDIO)

Audio Julio 8- Antonio Ricaurte



Comentó que es necesaria una licitación honesta para la administración del Metro Antonio Ricaurte, político, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la presunta corrupción entre ODEBRECHT y el Metro de Quito, recordó que ya había advertido los problemas que se podrían tener. "El tiempo me dio la razón, se debe investigar desde etapa precontractual del Metro de Quito".

“En el año 2011 y 2012 yo en estos micrófonos dije mis preocupaciones de lo que iba a ser el proceso de construcción del proyecto del Metro de Quito. En ese entonces aún estaba en proceso el tema de la estructuración de las bases o pliegos. Ya en ese entonces había la preocupación de que aparentemente se estaba encaminando el proceso licitatorio para que gane un consorcio estructura establecido por Acciona- ODEBRECHT”.

Explicó que eso ya se conocía en ese momento, “incluso hubo funcionarios municipales y amigos de los mismos que apoyaban este proceso licitatorio. Había personas que viajaban frecuentemente a España porque estaban muy interesados que sea Metro Madrid quienes estructuren las bases para el proyecto del Metro de Quito”.

“Metro Madrid tenía como ahijado a la empresa Acciona. Pero esa empresa estaba pensando tener como social a la compañía brasileña. Pero en primera instancia lo que se estaba haciendo era estructurar, organizar, a imagen y semejanza, de Acciona los pliegos y las bases de construcción de esta obra”.

Comentó que por ese motivo en el 2011 salta la preocupación de que se estaba guiando el proyecto para que sea “la empresa española quien construya el Metro. En ese momento ambas empresas internacionales estaban en conversaciones para hacer el consorcio”. Explicó que estas compañías ya habían trabajado de manera conjunta en otros países de la región.

“El tiempo lastimosamente me dio la razón. En orienta instancia la primera contratación de la fase uno de esta obra se lo entregó a Acciona. Ya con ese antecedente se fue dando lo que estábamos pensando”. Comentó que él también advirtió sobre el costo de este proyecto.

“También tuve razón sobre los precios de la obra. Yo dije que el Metro nunca iba a costar USD$ 1400 millones. Nunca iba a costar eso. Mostro le decíamos a la ciudadanía que eso no ocurriría porque después de la firma del contrato no se lleven a cabo los consabidos reajustes de precios”.

El Metro costó USD$ 2009 millones de dólares esta obra, “cuando se firma con estas condiciones nosotros ya advertimos. Nosotros nos preocupamos por un tema adicional y les dijimos que no se podía permitir que el Metro llegue a costar más de los USD$ 2009 millones. Decíamos que cuidado vayan a ser los consabidos precios”.

“Los tres temas fueron anticipados y lastimosamente el tiempo me dio la razón”. Ante las nuevas irregulares conocidas gracias a una investigación periodística por presuntas coimas dijo, “ese tema tiene que ser investigado y procesado. Este proceso tiene que hacerse desde la etapa precontractual, contractual y de ejecución de la obra. Lo precontractual es lo más importante, es donde se hacen las bases del proceso y se estructura la licitación”.

Explicó que ese proceso es básico para conocer hacia donde se va encaminando la contratación y con quien. “Ahí se escribe hacia dónde voy y me dirijo. Ese proceso de hacer las bases y pliego para la licitación”. Sobre el tema de precios aseguró que también está en la etapa precontractual, “ahí está absolutamente todo y era absurdo que USD$ 1400 millones se piense que iba a costar el Metro”.

“Hay que investigar porqué se puso esa cifra. Si es que en las bases de la licitación la hicieron de tal forma para apoyar o favorecer a una empresa lo que hago es poner un precio que no es real, para que se vuelva atractivo y la gente diga que es viable el proyecto. Esto para dejar a un lado otras alternativas de movilidad que había en ese momento”.

Recordó que sí existían otros proyectos para la ciudad como el Tren Ligero. “Ese proyecto costaba USD$ 700 millones y otros se iban a invertir USD$ 1000 millones. Entonces lo que hicieron fue proponer una obra que costaba USD$ 1400 millones. Era un poco encaminar y decir que el Metro se podía hacer”.

“Nunca fue real el precio de USD$ 1400 millones”. Comentó que este fue uno de los casos por los cuáles se separó de Mauricio Rodas cuando era alcalde de Quito. “La investigación tiene que darse desde los inicios y en esos procesos hay dos administraciones la de Augusto Barrera y a de Mauricio Rodas”.

“Yo considero que Barrera es un señor honesto, como también creo yo que hay que darle el beneficio de la duda a Mauricio Rodas, para eso está la justicia. Cuando yo estuve denunciando estos casos también recibí muchas amenazas”. Afirmó que ODEBRECHT lo amenazó, “buenos abogados de este país me dijeron que esta empresa quería enjuiciarme”.

“Una de las cosas que preocupan es la operación de este medio de transporte. Si tuviste un proyecto que no costó USD$ 1400 sino que terminó costando USD$ 2009 millones, ahora la ciudad está a su límite de endeudamiento y que esto haya comprometido otras obras de la deuda nos hace ver que estamos en problemas económicos”.

Ricaurte advirtió que, si no se da un proceso de licitación honesto para el control del Metro, “la ciudad de Quito va a quebrar. Si no tenemos un operador serio que conozca y sepa del tema el Metro va a quebrar porque no hay la capacidad financiera”, finalizó (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato