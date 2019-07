Emelec 2 - Aucas 1

Crónica final del partido Por la fecha 16 de la Liga Pro Banco Pichincha, Sociedad Deportiva Aucas visitó Guayaquil para medirse ante el Club Sport Emelec. El resultado final fue 2-1 a favor del equipo local con tantos de Wilmer Godoy y Ronaldo Johnson. Había empatado transitoriamente, Víctor Figueroa para el Aucas.

El Emelec comenzó con mucha intensidad el partido. Tal fue así que a los 4 minutos ya marcó la primera del encuentro. El conjunto millonario presionó la salida de Aucas, Pedro Quiñónez habilitó a Wilmer Godoy que no pudo rematar después de controlar la pelota pero el rechazo del zaguero del ídolo de Quito hizo que el balón rebote en la humanidad del jugador eléctrico para anotar la primera. Aucas reaccionó. Pablo Burzio llegó a línea final, tiró un centro atrás y Leandro Vega evitó que Edson Montaño marque el empate. El mismo Edson Montaño se perdió el empate tras un pase de Barreiro; enfrentó a Dreer y su remate se fue por un costado del arco que defendió el arquero eléctrico. A los 38 minutos, Pablo Burzio jugó en la derecha para Maximiliano Barreiro que tiró un centro al segundo palo para Víctor Figueroa que empujó la pelota al fondo para marcar el empate.

En el arranque del segundo tiempo, Aucas fue más intenso que su rival. Se defendió con orden y sin sufrir aproximaciones del equipo local. Por su parte, Emelec hizo ingresar a Gabriel Cortez pero la pelota no pasó mucho tiempo por sus pies. El equipo eléctrico se lo notaba impreciso y sufría cuando Aucas lo atacaba. Sin embargo, a los 23 minutos; Gabriel Cortez levantó un centro a la salida de un córner para que Ronaldo Johnson cabecee en el área chica para marcar la segunda para el equipo local. Emelec defendió su diferencia. Aucas no fue preciso en ataque y no pudo empatar. (BGV)

Fuente: La Red