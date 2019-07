Acuerdo Nacional 2030 pretenderían revisar aranceles a insumos y generar 45 mil puestos

Pequeños Empresarios no formaron parte de la Mesa de Trabajo que tuvo el Ejecutivo y otras organizaciones Varios ministerios del Ejecutivo estudian revisar aranceles a insumos como parte del Acuerdo Nacional 2030 para el eje de Competitividad, Empleo e Innovación que es fomentado por el Gobierno nacional, luego de dos reuniones que se llevaron el pasado 7 y 13 de julio de 2019 respectivamente.

Entre los temas a tratar se habló de la generación de trabajo y se propuso vincular a 45 000 personas en nuevos puestos. Esto se trató, una vez creada la submesa para hablar del tema laboral dentro de este eje. Este proceso se realizaría por medio de la Red Socio Empleo, al suscribirse 12 convenios con empresas privadas y entidades públicas para llevar a cabo dicho proyecto.

Se tenía establecido incorporar en primera instancia a 18 245 personas, sin embargo, el Ministerio de Producción, responsable del eje de Competitividad, Empleo e Innovación, no se ha pronunciado con respecto a si se cumplió o no la finalidad, que se tenía planteada con respecto a este grupo de ciudadanos.

Según el Ministerio de Trabajo, fueron participes de esta submesa de trabajo aproximadamente 200 actores públicos y privados entre ellos: Autoridades, trabajadores, empresario y sociedad civil. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), apoya sean aprobadas las reformas laborales consensuadas en el Consejo Nacional de Trabajo.

Para Oswaldo Chica, presidente del sindicato, la solución para el desgaste del mercado laboral en el país es la aplicación de las reformas y cumplir con el ofrecimiento de la creación de empleos. Enfatizando que aún queda camino por recorres, pues recién se dieron dos primero avances dentro del acuerdo.

A la mesa de empleo no fueron invitados, los pequeños empresarios, por el hecho Marco Carrión, presidente de la Cámara Nacional de la Pequeña Empresa, fue insólito no se haya convocado al sector pues abarcan el 93% del número de las empresas. Carrión cuentan que enviaron cartas al presidente Moreno, donde presentan las necesidades y propuestas del sector, pero no se ha dado un pronunciamiento por parte del primer mandatario.

