EL TIEMPO (Azuay) Mercados están bajo extorsión y abandono en Cuenca

Además de las extorsiones a los comerciantes en el mercado El Arenal de Cuenca, otros centros de abasto sufren por obras inconclusas. El mercado 12 de Abril fue entregado a los comerciantes por la anterior administración; hasta el momento no funcionan el parqueadero y el ascensor.

Tampoco hay una adecuada señalización en el interior. Los comerciantes están descontentos porque los clientes no llegan y trabajan a pérdida. Magdalena Tenesaca comentó que los baños no tienen ventilación, ya que la extracción de olores no funciona y contaminan otros ambientes del mercado. El ascensor solo funcionó el día que llegaron los funcionarios (anterior administración) para la “entrega” del mercado.

Juan Guerrero pidió que se haga una mejor distribución de los espacios, porque en muchos de los sitios no hay afluencia de clientes como esperaban. Para el director de Mercados, Marcelo Álvarez, la nueva administración encontró un mercado no entregado por el contratista, “nos tocó hacer una distribución de los puestos, muchos de los comerciantes ahora no quieren”, manifestó. Soledad G. (nombre protegido) puso de ejemplo el mercado 3 de Noviembre, donde la situación es similar que en El Arenal, donde venden los puestos.