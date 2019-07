Consejero Walter Gómez es llamado a la Asamblea Nacional por presunto proselitismo político (DOCUMENTO)

El miembro del CPCCS asegura que se defenderá de estos alegatos El Consejero de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Walter Gómez, fue llamado por la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional para que comparezca por las denuncias de presunto proselitismo político. Este acto se llevará a cabo el próximo martes, 09 de julio en la Legislatura.

“He sido llamado para el martes 9, a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea del Ecuador por posible proselitismo político, estaré defendiendo mí accionar ya que no soy candidato a nada, no estoy en campaña, no he pedido el voto a nadie. Los invito a que me acompañen y defendamos al CPCCS”, publicó en sus redes sociales

Gómez es el segundo consejero que ha sido llamado a la Asamblea Nacional, el primero fue el P. José Carlos Tuárez quien es el presidente del Consejo de Participación. Esta decisión llama la atención ya que Walter Gómez fue uno de los candidatos que fue reconocido a favor del correísmo.

Gómez así mismo ha hablado sobre el actuar del anterior Consejo Transitorio y la calificó de “penoso”. "Toda esa temporada donde no se hizo nada para los ciudadanos, solamente se dedicaron a una competencia, que era la designación de autoridades y desgraciadamente nunca intervino la ciudadanía”.

Gómez dijo que recibió “palo tras palo" durante las últimas semanas que el organismo entró en funciones. (BGV)

Fuente: Twitter/ Ecuadorinmediato