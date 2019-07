Alcalde de Quito suspende "Salud al Paso" y anuncia soterramiento de cables

Responde de esa manera a los reclamos de ciudadanos en la capital El alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, al cumplir mas de 50 días en el cargo ha dado algunos pasos relacionados con la administración municiup0al,de entre ellos los mas conocido ha sido la suspensión del programa "Salud al paso" por desfinanciamiento de la administración anterior, mientras que pone en marcha un plan de soterramiento de cables en la ciudad.

Jorge Yunda ha procedido con la suspensión del programa emblemático del alcalde anterior, Mauricio Rodas, quien hizo del plan "Salud al Paso" un esfuerzo por atender a la ciudadanía con consultorios ambulantes, los cuales se ubicaron en plazas y parques de la capital.

Sin embargo, los esfuerzos dados en ese sentido no habrían sido satisfactorios, por el contrario, la nueva administración halló que no se cumplieron muchos de los objetivos de salud preventiva, y el desfinanciamiento con el que dejó Rodas Espinel y que rebasan los US$ 40 millones de dólares anuales.

El alcalde Jorge Yunda anunció que en su plan de salud fortalecera los servicios municipales y dará prioridad a campañas para erradicar la desnutrición infantil, disminuir los índices de embarazo en niñas y adolescentes y prevenir el cáncer de cervix.

Igualmente, el burgomaestre ha señalado que ya ha pedido la cotización a la Empresa Electrica Quito para que, en un proceso sostenido, a lo largo de los 4 años, se procederá con el soterramiento de cables en las distintas calles de Quito, en vista de la sobrecarga de alambres en los postes, lo que se ha constituído en un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Este plan de soterramiento fue tambien postergado por Rodas, y no dio continuidad a la obra de Augusto Barrera, que habia logrado este proceso en varios barrios de la ciudad. (DIR)