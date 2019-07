EL TIEMPO (Azuay) El tiempo libre debe combinar diversión y aprendizaje

Inician las vacaciones escolares y con ellas los niños tienen mayor tiempo libre a su disposición.

Inician las vacaciones escolares y con ellas los niños tienen mayor tiempo libre a su disposición. Expertos señalan que es importante que los padres de familia hagan un balance entre el ocio, la vida social y actividades lúdicas o deportivas para evitar el sedentarismo y el abuso de la tecnología.

Con mingas, actos especiales y presentaciones artísticas, las unidades educativas de la región Sierra clausuraron ayer su año lectivo. Las vacaciones traen consigo mayor tiempo libre para los niños y las dudas de los padres de familia sobre cómo deben aprovecharlo.

Ruth Narváez, docente que formó parte de una investigación de la Unidad Educativa Dominicana y la Universidad de Cuenca sobre el uso de tiempo libre de los escolares, señala que aprovechar de buena forma las vacaciones ayudará al niño a asumir responsabilidades y a ganar herramientas que le ayudarán a futuro en su desarrollo social.

David Quezada, psicólogo clínico y especialista en consejería estudiantil, indica hay seis factores que se deben tener en cuenta para que los niños disfruten sus vacaciones sin descuidar su aprendizaje, salud física y emocional.

Trabajo emocional

El primer aspecto a tomar en cuenta, indica Quezada, es el desarrollo emocional de los niños. “Darle a un escolar una tarea que no le gusta, incluirlo en actividades que no le atraen, o en demasiadas puede generarle frustración y una actitud negativa”, indica.

Narváez destaca que los padres de familia no deben anteponer sus intereses a los del niño. “Si el papá es un aficionado al fútbol pero a su hijo no le gusta ese deporte no deben obligarlo o presionarlo para que acepte esa actividad dentro de cursos o colonias vacacionales”, aconseja.

Sueño

Quezada explica que los niños necesitan dormir lo suficiente durante sus vacaciones ya que durante el sueño se activan las hormonas del crecimiento. Además, esta fase les ayuda a procesar mejor los conocimientos que adquiere tanto en su vida social como escolar.

Salir de la rutina

El psicólogo señala que la etapa escolar guarda una rutina que puede generar estrés. Mientras más alejados estén de los comportamientos típicos de su día a día mejorará su ánimo y estarán predispuestos a aprender cosas nuevas.

Uso de tecnología

Uno de los aspectos que los dos expertos señalan como un peligro para esta etapa es el abuso de redes sociales y videojuegos, recomiendan a los padres ejercer el mayor control posible sobre su uso.

Vida social y familiar

Quezada indica que las vacaciones también son un tiempo para afianzar lazos familiares, ya que los padres pueden dedicar mayor tiempo a sus hijos lejos de la rutina de las tareas.

Aconseja también la interacción con otros niños, salidas al parque, visitas a familiares para que los niños mejoren sus aptitudes sociales a futuro.

Deporte

El estudio en el que participó Nárvaez determinó que cinco de cada 10 niños tienen hábitos sedentarios que les provocan problemas como sobrepeso y diabetes infantil. Para evitarlo recomienda entre una y dos horas diarias de actividades deportivas que pueden ir desde un paseo al parque hasta una colonia vacacional . (I)

Arriba: Niños disfrutan de su tiempo libre en el Parque de la Madre.

Abajo: Estudiantes en su último día de clases y dentro de colonias vacacionales.

Estudio. La Universidad de Cuenca determinó que el sedentarismo genera sobrepeso y diabetes infantil entre los escolares.

Campamentos. El experto David Quezada recomienda los campamentos y paseos para salir de la rutina y fortalecer el desarrollo emocional del niño.

Actividades. El Municipio de Cuenca, Federación Deportiva y Prefectura tienen cursos gratuitos por vacaciones para los niños en Cuenca.