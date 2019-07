Hidrocarburos del Ecuador adjudico licitación a favor de la empresa Glencore LTD

Volumen ofertado saldrá del país en siente cargamentos con 190 000 carriles de petróleo La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, puso en conocimiento que adjudicó como ganadora de la licitación a la empresa Glencore LTD., la exportación de 1’330.000 barriles +/- 10% de Fuel Oil No. 6., esto se dio mediante un concurso donde participaron diferentes empresas, quienes presentaron sus ofertas respectivamente.

En la presentación de ofertas, se invitó a 42 empresas que se encontraban calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador. Entre ellas recibieron cuatro ofertas y nueve escusas de las empresas: Vitol INC., Glencore LTD., Trafigura PTE. LTD. y Freepoint Commodities LLC.

La apertura de la licitación internacional, estuvo precedida por el Ing. Mauricio Samaniego, Gerente de Comercio Internacional, como representante de las áreas Jurídicas, Comercial y de la Jefatura de Prevención y Control de Lavado de Activos. También se dieron cita los representantes de la Empresa Pública Flota, medios de comunicación y Petrolera Ecuatoriana.

Cuando las propuestas fueron debidamente analizadas, se tomó la decisión de elegir como ganadora a la empresa Glencore LTD., que ofertó un diferencial de -3,75 USD$ por barril. El boletín por parte de la Empresa Pública dice: “De acuerdo con los términos y condiciones de esta licitación, el volumen ofertado saldrá del país en siete cargamentos de 190.000 barriles +/- 10% cada uno, la primera ventana de carga será entre el 16 y 18 de julio de 2019”.

(MAOL)

Fuente: Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador/Ecuadorinmediato

