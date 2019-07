Rueda de Prensa: ¿Hay justicia selectiva en Ecuador? ¿Se están violentando los organismo de control? (AUDIO)

Audio Rueda de Prensa



Fabricio Vela, Fausto Jarrín, Daniel Montalvo y Francisco Herrera Arauz analizaron el cas de Alexis Mera En el programa "Rueda de Prensa" de Ecuadorinmediato, junto con los periodistas Fabricio Vela, Daniel Montalvo, el abogado, Fausto Jarrín y Francisco Herrera Arauz, hablaron sobre la decisión de la justicia de suspender la prisión preventiva a Alexis Mera y la reacción de los organismos de control en contra de estos jueces.

Montalvo explicó que estos actos junto con otros van develando cosas interesantes. “Todas estas cosas que parecían aisladas pro llega un punto en que se relacionan. Me refiero a todo el proceso de críticas en torno al actual presidente el CPCCS, la decisión de los jueces a favor de Mera, las reacciones de la Fiscal y el anuncio que ha hecho el Contralor (autonombrado). Lo que se ve es como se está preparando el terreno a un proceso de Consulta popular”.

Vela comentó que “lo que llama la atención es la selectividad de las decisiones de la administración de justicia. Yo creo que se está posicionando en el imaginario de la Justicia, que es loable, pero me da una idea que no es justicia sino una impresión de una sed de venganza por parte de un segmento de la clase dirigente de la República”.

“En el caso específico de Mera me parece que se opta por la prisión preventiva cuando esta es una medida de ultima ratio y resulta que aquí se utiliza para primera opción. No se puede comparar a una investigación de diferentes delitos con un caso de asesinato o violación. No hay equivalencias, pero en este país se ha posesionado la necesidad de que, si no está preso alguien no estas impartiendo justicia”, comentó.

Por su parte Jarrín, abogado, aseguró que en Ecuador no se vive un Estado de Derecho y que no se está impartiendo justicia. “Estamos viviendo ajusticiamientos y estamos viviendo en un espacio un en el que no se aplica justicia a quien se dice correísta eso está mal. Porque, por ejemplo, acusado de concusión hay un sin número de funcionarios de este mismo Gobierno que no tienen prisión preventiva. Pero ahí si no está el sin vergüenza mayor dando una rueda de prensa para que se persiga a jueces”.

“La selectividad es bastante más específica y este es contra aquel que se considera que es correísta”.

Por su parte Herrera Arauz comentó que lo que se está viviendo no es justicia y tampoco hay Estado de Derecho. “Vivir en esas condiciones es extremadamente grave. Ahora donde queda la presunción de inocencia, en donde quedan las medidas cautelares, ¿en el atropello? Esto porque la señora salga a declarar en contra de los jueces porque no pudo probar para que era se quede en la prisión” (BGV)

Fuente: Euadorinmediato

Siga escuchando el programa Rueda de Prensa en la nota: