EL DIARIO (Manabí) Taxistas acumulan facturas y no pueden cobrar compensación por aumento de gasolina

Freddy García tiene en su taxi las facturas por consumo de gasolina, con la esperanza de que el Gobierno cumpla con la compensación

El Gobierno ofreció al gremio de taxistas una tarjeta con cupo mensual de hasta 99,99 dólares (270 galones de combustible) tras la eliminación del subsidio el pasado 26 de diciembre.

“Vivimos engañados. Nos han mandado a acumular facturas y nada. Nos dicen que esperemos, pero no sé hasta cuándo”, dijo García. Él no cree que al recibir la tarjeta le den el retroactivo por los meses que no han recibido.

“No creo que vayan a pagar y nosotros igual tenemos que mantener el precio de la carrera”, cuestionó.

Reacciones. Jimmy Calle, presidente de la Unión Provincial de Cooperativas de Transporte en Taxis, dijo que la mayoría de municipios no ha entregado la información a la ANT.

El cuadro de temporalidad solo ha sido enviado correctamente, según Calle, por Portoviejo, Chone y Jipijapa. Explica que ese sería el rol de pago de los taxistas. Añadió que son las municipalidades las encargadas de entregar esa información porque manejan la competencia de tránsito, además que es posible que este viernes Jorge Calderón, presidente nacional del taxismo, indique la fecha para la entrega de las tarjetas. “No queremos caer en la misma situación de la transportación por carretera, que a la larga ya no le quisieron pagar porque era mucho el dinero que le adeudaban”, resaltó.

Proceso. Fabián Zambrano, director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), explicó que los municipios deben enviar mensualmente una matriz. La ANT recibe la información, realiza la verificación, la envía al Servicio de Rentas Internas y al Ministerio de Hidrocarburos, donde la consolidan. Posteriormente la devuelven a la ANT para después de una revisión enviarla al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para la aprobación. Luego la remiten al Banco del Pacífico, encargado de emitir las tarjetas para su uso en las gasolineras.