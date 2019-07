Asamblea Nacional aspira entregar a la ciudadanía un Registro de Violadores y Agresores Sexuales

Registro no permitiría trabajar cerca de niños a agresores sexuales La Asamblea Nacional del Ecuador aspira entregar a los ciudadanos un Registro de Violadores y Agresores Sexuales. Esta podría ser una herramienta valiosa en contra de quienes han incurrido en delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes, pues el Registro no les permitiría desempeñarse en actividades directas que se relacionen con este grupo. Hoy empezó el debate del proyecto de Ley.

Este jueves 4 de julio de 2019, se presidió en la Asamblea Nacional del Ecuador, el primer debate del Proyecto de Ley, que pretende crear un Registro de Violadores y Agresores Sexuales. La parlamentaria Karla Chávez dijo: “Este es un proyecto que Ecuador demanda. La Asamblea está obligada a dar respuestas a esta problemática”, concordaban con la postura Wilma Andrade y Franklin Samaniego.

Otra de las interventoras fue Magda Zambrano quien dice: “esta es una normativa indispensable y urgente”.

Al trascurrir la sesión, Silvia Salgado propuso los mecanismo sirvan para la prevención y la reparación de derechos. La postura de Franklin Samaniego fue que se cambie el nombre a Registro de Delitos contra la Inseguridad Sexual y Reproductiva para evitar que se limiten los tipos penales. La Asambleísta Brenda Flor pide que no solo se revisen los casos de violación sexual y se consideren también los abusos físicos.

Como punto de aclaración, en el tema de que no podrán trabajar cerca de niños quienes cometan este delito, Estaban Torres manifestó que el Registro no impide el derecho al trabajo, pues solo no podrían desarrollar sus labores cerca de los menores, pues buscan proteger el derecho de la niñez.

(MAOL)

Fuente: Asamblea Nacional/Ecuadorinmediato