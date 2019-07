CC debe tratar inmediatamente demanda de inconstitucionalidad a Ley del Adulto Mayor, aseguró Richard Gonzales (AUDIO)

Audio Julio 04- Richard Gonzalez



Asamblea Nacional derogó dos leyes tributarias por la aprobación de este proyecto que afecta las finanzas del Estado. Richard Gonzales, abogado, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la eliminación de dos leyes tributarias por parte de la Asamblea Nacional a excusa de aprobar la Ley del Adulto Mayor y la demanda de inconstitucionalidad) por este caso. "La Corte Constitucional (CC) debe actuar inmediatamente y aprobar la medida cautelar presentada para que se elimine la derogatoria de etas leyes".

Una de esas leyes eliminadas controlaba el fraude fiscal, después de estas acciones un grupo de legisladores quiso emitir una fe de erratas que ocasionó quejas en diferentes organizaciones. Ahora todavía no se conoce qué se hará por parte de la Asamblea tras esta eliminación. Gonzáles aseguró que Acción Jurídica Popular, el Centro de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Observatorio de la Dolarización presentaron una demanda de inconstitucionalidad.

“Hemos concurrido con estas organizaciones para proponer esta demanda institucionalidad y que se entregue una medida cautelar, que suspenda la vigencia de la derogatoria. Hay dos leyes tributaras que se derogaron sin que le correspondiera al Legislativo hacerlo. En materia de tributos en la Constitución en al artículo 135 dice que solo el Presidente de la República tiene iniciativa en esta materia”.

Explicó que esto no sucedió, que el proyecto de Ley no fue presentado por el Presidente Lenín Moreno sino por la Defensoría del Pueblo, “es en el segundo debate donde se cuela estas dos disposiciones derogatorias para eliminar dos leyes tributarias”. Marcela Aguiñaga, asambleísta, en una entrevista dijo que lo “grave era que la eliminación y que esta decisión favorecía a un grupo en específico las tabacaleras”.

“Claro con esto se favorecían a empresas, porque se eliminaba el Impuesto a los Consumos Especiales. El ICE no es que ha hecho que baje el producto digámoslo así, ya no recibe el Estado quien está recibiendo ese dinero es el particular”. Gonzáles aseguró que esto fue premeditado.

“No han hecho nada por corregirlo, claro quisieron hacer una fe de erratas, porque obvio una Ley no puede ser derogada y restituida como si fuera cualquier papel. Pero ahora se presentó una ley interpretativa, pero hasta ahora no se le da el trámite permíteteme, con la urgencia que corresponde. Entonces la Asamblea dijo perdón yo creo que me equivoque, no fue mi culpa, pero no ha hecho nada”.

Gonzales explicó que se ve una premeditación. Otro de los temas que se generaron tras la derogación de estas dos leyes es sobre el fraude fiscal. “Eso es grave y tampoco nada se ha hecho. Lo más grave es que el Presidente de la República objetó el proyecto de Ley y la Corte Constitucional le dijo que esto no podía pasar porque necesitaba la iniciativa presidencial y eso no tuvo”.

“El mismo problema hay ahora en el miso proyecto que ya fue observado por la Corte. Por eso le estamos pidiendo a la Corte que actúe inmediatamente, tomando en cuenta que ya se había pronunciado”. Explicó que lo que se solicitan es que la medida cautelar se suspenda la derogatoria de estas dos leyes, “es decir, que se vuelva al estado anterior hasta que la Corte decide. Es decir, que buena en vigencia las leyes derogadas”.

“Ahora veamos con qué rapidez actuará la Corte”. Comentó que esta es la mejor opción porque si manda una corrección la Asamblea este tendría que enviarse como un proyecto de Ley al Ejecutivo. “Eso no ocurrió y por eso es que ahora el trámite está viciado. El Legislativo no puede introducir en el segundo debate derogatorias, porque si no podría eliminar cualquier tipo de impuesto, por eso es que en la Constitución la iniciativa económica se le entrega al Presidente”.

Gonzáles aclaró que la petición de inconstitucionalidad no es a toda la Ley del Adulto Mayor, “solamente estamos hablando de estos dos casos tributarios, que están en las disposiciones derogatorias de Ley del Adulto Mayor. Esa derogatoria tiene que declararse con efecto de inconstitucionalidad desde que se aprobó estas acciones”.

“Este porque si no las empresas van a ir a los tribunales van a decir oiga Servicio de Rentas Internas yo no le debo pagar nada porque las leyes no están vigentes. Esto es muy grave y me llama la atención y me preocupa porque la legislatura está actuando de esta forma. Que intereses está defendiendo la Legislatura”.

Aclaró que se puede solicitar que lo actuado por la Asamblea fue inconstitucional y el problema se puede resolver, “además la medida cautelar se debería dictar inmediatamente esto es un tema de prioridad para el país. La Corte debe actuar y ese el camino jurídico lícito y correcto”.

“La corte debería convocar a los demandados y convocar a audiencia, este tema es urgente y es un tema de las finanzas del país. Esa plata que ingresa o no a las arcas del Estado sirve para la redistribución de la riqueza. La otra Ley es el equilibro de las finanzas públicas”.

Comentó que hay casos en la Corte que están desde hace siete años, “pero este es un caso de urgencia nacional por ser un tema de tributos y que afecta a las finanzas públicas”. Comentó que estas organizaciones sociales presentaron esta acción debido a que en la Constitución permite que cualquier ciudadano pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad.

“Lo único que estamos haciendo es recoger esta preocupación que considero es necesario plantearla. No estamos haciendo absolutamente nada más. Cualquier ciudadano podría hacerlo y podrían sumarse más demandas y veamos que dice la Asamblea Nacional”. Gonzáles hizo un llamado para que se cobren los impuestos y no se los elimine, “luego nos dicen que no hay plata”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato