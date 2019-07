IESS aclara que no tiene ningún proceso de privatización en marcha

Rumores en redes sociales hablaban que el servicio de ambulancias ya no sería público. Por medio de un Comunicado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) aclaró que la entidad no tiene ningún proceso de privatización en marcha, esto tras rumores que se dieron en redes sociales comunicando que el servicio que brindan las ambulancias de esta institución ya no sería público.