Ismael Quintana: Juicio político de Fabricio Villamar contra P. Tuárez responde a su "ignorancia del derecho y actuar con mala fe"(AUDIO)

Audio Julio 2 Ismael Quintana



Explicó que maliciosamente se quiere cambiar un juicio político en un inexistente proceso de descalificación Ismael Quintana, abogado constitucionalista, en lo micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre el posible juicio político propuesto por el asambleísta Fabricio Villamar contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), P. José Carlos Tuárez. "El artículo 131 de la Constitución le entrega la facultad a la Asamblea Nacional de enjuiciar entre otros a los integrantes del CPCCS, alguna duda sobre la competencia no existe. El problema que se establece solo una causal que es incumplimiento de funciones que le asigna la Ley y la Constitución. Esto lo dice el texto constitucional que el asambleísta Villamar se está saltando olímpicamente. Esta intentona de juicio intentona yo creo que es ignorancia del derecho y actuar con mala fe".

“Lo que pasa es que no es raro que en Ecuador la política se anteponga al derecho, eso es de larga data y que los políticos utilicen las normas con la finalidad de lograr un objetivo. En el caso del asambleísta Villamar está equivocado nuevamente. La ciudadanía debe saber que no es la primera vez que los políticos pisotean las normas para conseguir algo”.

Dio el ejemplo de las acciones del legislador Villamar en el tema del Impuesto Verde. “Él propuso la derogatoria del Impuesto Verde en la Asamblea, presentar el proyecto, cuando el art 135 de la Constitución es innegable, que dice que el único que puede presentar proyectos de Ley que creen, modifiquen o deroguen impuestos es el Presidente del Estado”.

“Eso era así pero el asambleísta Villamar se saltó la norma y presentó el proyecto. Muchos reaccionamos ante esto y advertimos que esto podría derivar en la derogatoria de esa legislación. Por eso yo le he dicho que le agradezca al Presidente porque dejó subsanando el vicio porque ya presentó esta reforma”.

Comentó que, a pesar de estos antecedentes, ahora ha presentado esta “intentona de juicio político”. “La segunda de estas acciones yo creo que es ignorancia del derecho y actuar con mala fe. Yo soy abogado entonces cuando emito opinión lo hago pensando en el derecho, no pensando si es que afecta a tal o cual persona”.

Aceptó que el legislador también es abogado, “lo más probable es que esté mal asesorado o simplemente se está anteponiendo la política”.

Explicó que el juicio político contra el Padre José Tuárez se basa en la Constitución. “El artículo 131 de la Constitución que le entrega la facultad a la Asamblea Nacional de enjuiciar, entre otros, a los integrantes del CPCCS, alguna duda sobre la competencia no existe. El problema es que se establece solo una causal que es incumplimiento de funciones que le asigna la Ley y la Constitución”.

“Esto lo dice el texto constitucional que el asambleísta Villamar se está saltando olímpicamente”. Para entender el tema de incumplimiento de funciones explicó que esto se da “cuando alguien ejerce el cargo. Por eso es que el tiempo en que yo puedo enjuiciar es durante el ejercicio del cargo o hasta después de un año”. Aclaró que “no antes”.

Recordó que Villamar estaba en el proceso de recolección de firmas para que se de paso al juicio político. “Yo le he escuchado con mucha atención y las razones por las cuales se daría el juicio político son previas a la inscripción de la candidatura y a la posición del sacerdote Tuárez. Si se alega que esta persona pudo haber mentido en su hoja de vida, porque hay inconsistencias en su declaración de bienes; o denuncio que pertenecía a culto religioso, algo que está prohibido, yo le tendré que decir que eso no es incumplir funciones. Eso tiene otro matiz y los responsables, políticamente hablando, son los Consejos Nacionales Electorales transitorios que aprobaron su candidatura”.

“Según el art. 219- 1 los responsables de verificar que cada candidato cumpla con los requisitos y no estén inmersos en inhabilitaciones y prohibiciones legales es el CNE. No se puede llegar a decir que se les mintió, que uso sotana o que no sabían. El CNE es el encargado de verificar de manera responsable los datos y sería quien no cumplió con sus funciones. Ellos son los que tienen que ser llevados a un juicio político”

Aclaró que si el Pare Tuárez incumplió alguna norma puede enfrentar otras responsabilidades, “que no están relacionados con el ámbito d fiscalización y control político”.

Comentó que los posibles incumplimientos por parte del presidente del CPCCS podrían ser: “Según el artículo 233 de la Constitución el funcionario público puede enfrentar por su actos u omisiones diferentes ámbitos de responsabilidad en el derecho como Civil, Administrativa, Penal y Político parlamentario. En este último el juicio político no procede, pero en la Asamblea ya se ha vuelto costumbre ridícula de andar cesando funcionarios con violación de procesos expresos”.

“Entonces que hagan esto con el sacerdote Tuárez no me sorprendería”. Comentó que suponiendo que el Padre Tuárez haya incurrido en alguna de las faltas por las que se le ha denunciado, “digamos que falseo su declaración patrimonial de bienes, si esto ocurrió pues hay otros órganos como Contraloría para revisar esto y detectar irregularidades”.

“No se pude estirar como chicle la norma constitucional y decir que por esa razón hay juicio político, porque parece que el asambleísta Villamar olvida que hay otros organismos que deben investigar. Si el padre Tuárez mintió en su hoja de vida y ya se presentó una denuncia en la Fiscalía pues esta entidad debe encargarse de la investigación”.

Explicó que se tiene que tener objetivos e indicios claros para poder empezar una instrucción fiscal. “Pero eso de andar condenando a la persona antes que los órganos, que son los competentes, se pronuncien eso es ajeno. Los políticos tienen que aprender a ver más allá”.

Explicó que estas acciones por parte de la política en contra del Presidente del CPCCS deja cuestionamientos. “¿qué es lo que le temen, que el Correísmo tenga mayoría en el Consejo? Si el día de mañana se le destituye al P. Tuárez subirá Juan Javier Dávalos, el cuarto en la lista de los hombres más votados. Parece que no medimos ni siquiera eso”.

“Si mañana llega el señor Dávalos o Gómez y no son del agrado del asambleísta Villamar seguirán utilizando el juicio político, forzando la norma, para sacárselos de encima. Para eso no fue creado el juicio político”.

Sobre el tema de que el P. Tuárez no renuncio a su condición de religioso y que es representante de un culto y que el derecho canónico ha sido violentado. “Eso si tengo que recordarle al asambleísta Villamar. Él se formó en la universidad Católica como yo, nos dieron derecho canónico, por dios. Este derecho tiene otro ordenamiento jurídico separado del derecho común”.

“En el derecho canónico, clase de quinto semestre de derecho, cuando un sacerdote pretende ejercer función pública, como en este caso, en los procedimientos del derecho canónico le tiene que dar una autorización, una dispensa. Si no le dan, en el ámbito del derecho canónico hay consecuencias jurídicas”.

Recordó que la iglesia dijo que Tuárez ya no representaba al mundo religioso. “El señor no es representante de culto religioso. Si es que el señor sí cumplía con esto, eso se debió determinar al momento que se inscribió la candidatura. No cuando ya se inscribió la candidatura y ya es elegido”.

“Lo que pretende aquí el asambleísta Villamar maliciosamente, es transformar al juicio político en un inexistente y extemporáneo procedimiento de descalificación de una candidatura. Eso no existe en derecho y para eso no es el juicio político”, aseguró Quintana.

Aseguró que no representa a culto religioso desde el mes de enero. “Esto de que dijeron que nos engañó porque estaba con el traje de cura, perdóneme señora Atamaint (presidenta del CNE), usted tenía que revisar”.

Si es que se da el juicio político contra el Padre Tuárez, “si se hace esto el señor sale del cargo del Consejo. El sacerdote tendrá expeditas las vías de impugnación ante los medios de la función judicial. Tendrá acción de protección, acción de incumplimiento, hasta la acción de inconstitucionalidad. Hay varias vías para impugnar”.

“En blanco y negro creo que no va a tener el legislador Villamar los votos para conseguir el juicio político”, explicó Quintana. Comentó que otra de las consecuencias jurídicas que puede derivar de esto es que “es que ahora el Consejo con el señor Dávalos exija la revisión de los nombramientos del Consejo Transitorio. Eso dice en los artículos 105 y 115 del Código Orgánico Administrativo. Si encuentra vicios de unidad insubsanables en los actos administrativos de nombramiento, ni siquiera necesitaría la vía del contencioso administrativo para que se declare lesivo el acto. El dictamen de la Corte Constitucional no blinda nada”, finalizó.

Fuente: Ecaudorinmediato