Antonio Valencia espera ponerse a punto para debutar con LDU

El lateral derecho jugó en Inglaterra por 10 años Antonio Valencia se realizó los chequeos médicos correspondientes para unirse a los entrenamientos de Liga Deportiva Universitaria. El jugador ecuatoriano señaló que está muy optimista de cara a lo que será su temporada con los albos.

La mañana de este martes Antonio Valencia se realizó los exámenes médicos para incorporarse formalmente a los entrenamientos del equipo albo. «Estoy muy contento de jugar en Liga, ahora ya pienso en acoplarme al equipo», dijo el nuevo jugador albo.

Así mismo reconoció que no está al cien por ciento en lo físico por lo que trabajará para ponerse a punto y poder debutar con los azucenas. «El profesor Repetto me dijo que me ponga bien, me dio la confianza. Contento con sus palabras, solo espero ponerme bien físicamente», explicó. (BGV)

Fuente: La Red