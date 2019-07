Director de ARCSA asegura que pruebas de VIH no tienen registro sanitario en Ecuador, "no se puede verificar la calidad"

En la sesión de Fiscalización se lleva a cabo la sustantación del juicio político contra la exministra de Salud El director del Laboratorio de Referencia ARCSA, David Salomon, acudió a la Asamblea Nacional para comparecer en la sustantación del juicio político contra la exministra de Salud, Verónica Espinosa, esto debido a pruebas de VIH que habrían entregado resultados dudosos o incorrectos. Según el funcionario el país no cuenta con registro sanitario para este tipo de productos.

Existe un manual de la OMS, pero las pruebas de VIH no tienen Registro Sanitario en el Ecuador y, al no tenerlo, no existe un protocolo local oficial validado para poder verificar la calidad de los kits, es responsabilidad del Ministerio de Salud evaluar su uso”, dijo Salomon.

Salomon también anunció que tras investigaciones por parte del ARCSA se determinó, “que al someter las pruebas de VIH a un análisis con plasma certificado no se obtuvo resultados dudosos, sin embargo, el Ministerio de Salud no cuenta con este elemento en territorio y las pruebas se realizan con plasma no certificado”.

Otro de los temas explicados fue sobre los casos de paracetamol inyectable que presentó microorganismos, tras el pedido de Salud. “Determinamos que era un producto inestable por lo que se realizó un proceso sancionatorio y levantamiento del Registro Sanitario ecuatoriano”.

“Arcsa maneja un Reglamento de Otorgamiento del Registro Sanitario para Medicamentos Generales. Cuando se presenta una irregularidad confirmada se ejecuta un proceso sancionatorio en el que se suspende el registro sanitario e incinera los medicamentos”, finalizó.

La Comisión de Fiscalización continuará recibiendo las comparecencias de distintas personas para conocer si se da el juicio político a Espinoza. (BGV)

Fuente: Asamblea Nacional/ Ecuadorinmediato