Caso "Arroz Verde": Alvarado no rindió versión y asambleísta Wendy Vera deberá comparecer la próxima semana

Jueza autorizó extraer información de dispositivos electrónicos referentes a expresidente Correa y a helicópteros Dhruv Las indagaciones en el caso "Arroz Verde" continúan, ayer se esperaba que comparezca Vinicio Alvarado para que rinda su versión, sin embargo, el exministro de Correa no acudió. Este fue la segunda ocasión en que fue llamado y bajo prevenciones de ley. De acuerdo con su defensa, Alvarado es sujeto de vigilancia y por seguridad no puede trasladarse a Quito, por lo que se solicitó que la diligencia se efectúe por videoconferencia. Además, su abogada Vanessa Zabala indicó que "no conoce con exactitud la ubicación de su cliente".