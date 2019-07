EL NORTE (Imbabura) Álvaro Castillo es designado como nuevo gobernador de Imbabura

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 816, de este lunes 1 de julio, el presidente de la República, Lenín Moreno aceptó la renuncia de Galo Zamora

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 816, de este lunes 1 de julio, el presidente de la República, Lenín Moreno aceptó la renuncia de Galo Zamora a la Gobernación de Imbabura y en el mismo documento designó en su reemplazo al exalcalde de Ibarra, Álvaro Castillo.

El gobernador Galo Zamora, durante una rueda de prensa el pasado jueves 27 de junio anunció que dejará el cargo como máximo representante de la provincia.

“Decirle a usted presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés y estimada doctora, María Paula Romo, Dios le pague por la oportunidad que me dieron de estar al frente de la Gobernación. Muchas gracias por haber confiado en mi, sin pedirles absolutamente nada, y el día de hoy me despido. Dejo la Gobernación y espero que la persona que viene venga a sumar, a unirse con las autoridades, no es el momento de peleas”, dijo Zamora.

Además de Imbabura también se dispusieron cambios en seis gobernaciones más: Morona Santiago, Pastaza, Santa Elena, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Tungurahua.