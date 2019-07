Juan Javier Dávalos: "No se cae el mundo si debo asumir la principalidad" sobre posible destitución de Carlos Tuárez

Consejero alterno sustituiría a Tuárez en caso de ser destituido Juan Javier Dávalos fue uno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS que más votación obtuvo, cerca de 800 mil votos, sin embargo no calificó para ser Consejero principal sino alterno del consejo. La semana anterior, los consejeros alternos sesionaros y emitieron un comunicado; el entrevistado no estuvo presente y en El Poder de la Palabra aclara las razones de su ausencia. Además explica que los ataques al CPCCS son sistemáticos e iniciaron desde la campaña del voto nulo y explica que "el mundo no se cae" si un suplente debe ser principalizado.