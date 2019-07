"Hay USD$ 7 millones de medicamentos caducados desde el 2002", afirmó el gerente de HCAM (VIDEO)

Juan Páez aseguró que existen proveedores corruptos en estos casos El Gerente del Hospital Carlos Andrade Marín, Juan Páez confirmo las irregularidades que existen con los medicamentos que tiene esta entidad, muchos de ellos caducados años atrás por la compra excesiva. Otro de los aspectos que dio a conocer es la corrupción donde se involucra a gerentes y otros funcionarios. "Hay USD$ 7 millones de medicamentos caducados desde el 2002"

Mediante una rueda de prensa el Dr. Juan Páez, informo que el HCAM cuenta con medicamentos ya caducados, el Gerente del Hospital dijo que esto lo reviso en una lista, en donde constan fármacos desde el año pasado. Lista que tenía entre los documentos que lo respaldaban en el momento de dirigirse hacia los medios.

Páez dijo que: “Existen medicamentaos caducados en el Hospital Carlos Andrade Marín. He procedido a informar a la contraloría sobre esos procesos oscuros, donde se han hecho compras exageradas como Atorvastatina de 80 miligramos, con una proyección a siete años, entre otros. No es posible que todas las instancias de salud sean corruptas. Hay proveedores corruptos”, ante esto mostro asombro asegurando que no puede ser posible que todas instancias del HCAM sean corruptas y coimeadas.

El Gerente, hizo un llamado a los medios de comunicación, para que se preocupen de todos los involucrados en estos temas como lo son los proveedores corruptos, algunas industrias farmacéuticas, porque implica una perdida enorme para la seguridad social finalizo. (BGV/ MAOL)

Fuente: El Comercio/ Ecuadorinmediato