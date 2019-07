Juicio político a Tuárez no sería procedente según juristas

Contraloría tendría la potestad de hacer un examen especial al proceso de calificación de candidaturas Ante las múltiples denuncias de irregularidades en la calificación de la candidatura del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez; son varias las voces de asambleístas que han anunciado la intención de enjuiciarlo políticamente. Sin embargo, esta pretensión no sería factible porque al entender de varios jurisconsultos, no se cumplirían las condiciones o causales.

El académico Salim Zaidán explica que las irregularidades que han sido denunciadas se dieron cuando Tuárez fue candidato, no como autoridad y por tanto no cabría un juicio político porque no ha incurrido en una prohibición o incumplimiento de una función.

Stalin Raza, abogado constitucionalista coincide con el criterio de Zaidán, quien afirma que “el juicio político procede cuando en el ejercicio del cargo se han violado normas o leyes” y que en el caso de Tuárez, las denuncias hacen referencia a procesos previos a su nombramiento como autoridad.

Por otra parte, señalaron que la Contraloría General del Estado es la entidad que puede ejercer control sobre el proceso de calificación de candidaturas de las elecciones pasadas y establecer qué candidatos tienen inhabilidades para ejercer el cargo Raza señaló además que la Contraloría recuperó la potestad de hacer auditorías de gestión cuando se derogaron las enmiendas constitucionales.

El procedimiento en la justicia, con una sentencia ejecutoriada o la decisión de la Contraloría General del Estado, podría terminar en la destitución del sacerdote.

Fuente: Teleamazonas / Ecuador Inmediato