"Hemos tenido que inventar dinero para poder trabajar en el arte", afirmó exministro de Cultura (AUDIO)

Raúl Pérez Torres afirmó que uno de los principales obstáculos mientras estuvo en la Cartera de Estado fue el tema de presupuestos El Ex Ministro de Cultura Raúl Pérez Torres, expresó su agrado al haber culminado con uno de sus retos como lo fue desenvolverse en el sector de la cultura. Explicó que uno de los principales obstáculos que enfrentó en la Cartera de Estado fue el tema de presupuestos. "Una cosa era hablar con el Presidente de la República, Lenín Moreno, y otra cosa era enfrentar al Ministerio de Finanzas. Hemos tenido que inventar dinero para poder trabajar en arte"

Afirma que es necesario dictar políticas de cultura para crear ese clima cultural que ya lo dejan formado, aseguró en los micrófonos de Ecuadorinmediato.

Pérez, nos cuenta que el camino cultural que se deja en marcha se lo plasmo a través de los 16 museos, la biblioteca nacional, entre otros. Manifestó que actualmente vivimos en una sociedad de violencia, zozobra y es en estas situaciones donde la cultura emerge y se manifiesta en todas partes.

Pérez deja un Ministerio, donde la cultura sea la bandera contra la desquiciada competencia y el individualismo, pero también el escudo contra la banalidad y mediocridad, dijo. Para él la cultura es el eje fundamental de todo conocimiento, asegurando que esto lo ha hecho permanentemente como Ex Ministro de Cultura, pues cada una de esas cosas han creado las condiciones para que surjan esos artistas, un claro ejemplo son los festivales como el de Loja que ya se lo vive a nivel mundial.

Comentó como enfrentó obstáculos entre esos el presupuesto, redundando que el sector cultura es un sector difícil, además aplaudió el trabajo de Ricardo Dueñas en el festival de Loja, resaltando el último que fue sorprendente. El Plan Nacional del Libro y la Lectura es un ejemplo que contaba con USD$ 4 000 000 millones de dólares de eso retiraron USD$3 000 100 quedándose con USD$ 900 mil dólares y esos acontecimientos parten la necesidad de construir el plan en mención.

En cuanto si recibió apoyo por parte del gobierno, Raúl Pérez dice que no puede emitir ninguna queja pues tenía la palabra del Presidente de la República, pero enfrentar al Ministerio de Finanzas es muy difícil ya que se manejan tantos por cientos más no personas. Culminó diciendo que siempre ha expresado no tener ningún título y ante las críticas recibidas Pérez cree es doloroso alguien pueda tener como eje de su vida pensar en cómo afectar al otro. (BGV/MAOL)

Fuente: Ecuadorinmediato