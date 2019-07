M. Paula Romo aún no responde a denuncias de que policías habrían acompañado a Raúl De la Torre a Miami

Asambleísta Washington Paredes denunció que oficiales habrían escoltado al ahora detenido por supuesto lavado de activos La ministra del Interior, María Paula Romo aún no se ha referido a la denuncia hecha por el asambleísta Washington Paredes, respecto a que dos policías acompañaron en su viaje a Estados Unidos al ex asesor de Petroecuador, Raúl de la Torre, sobrino del autodenominado Contralor, Pablo Celi, quien fue detenido con USD$ 250 000 por presunto lavado de activos. La ministra ha informado sobre el operativo Jaque Mate 2 o sobre las medidas que se están tomando para resolver la crisis carcelaria, sin embargo, no ha hecho referencia a las denuncias de que se habría "escoltado" a De la Torre a Miami, Estados Unidos.