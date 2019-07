Familia Gabela espera disculpas públicas del Estado (VIDEO)

Aún no hay detenidos por el asesinato del General Patricia Ochoa, viuda de Gabela, expresó que hasta el momento no existe algún detenido en el proceso judicial de su esposo. La familia del exgeneral, pide que al concluir con todos los procedimientos jurídicos se den las respectivas disculpas públicas por parte del Estado. Ochoa dijo que actualmente el procedimiento se encuentra en una investigación previa y que el caso no avanza con la celeridad que la familia quisiera.