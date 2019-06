450 estudiantes habrían sido estafados por agencia de viajes en Quito

Las familias de los menores contrataron el paseo por fin de curso pero la agencia no cumplió y ha desaparecido En Quito se registra una nueva modalidad de estafa. Se trata de una presunta agencia de viajes que oferta paseos por fin de curso a través de promociones y facilidades de pago interesantes por sus bajos precios pero que a la final no se concretan. Se estima que son un total de 450 familias afectadas por un monto que asciende al millón de dólares.

Una nueva modalidad de estafa alcanza a los estudiantes que culminan el bachillerato. Se trata de la propuesta de viajar por fin de curso o graduación y que al final no se concreta pese a que los pagos se realizan a la agencia de viajes.

La estafa se ha extendido de tal manera que hasta la fecha se calcula que existen 450 estudiantes afectados de 8 diferentes colegios de la ciudad de Quito.

Zoila Camacho es una de las tantas madres de familia que confió en una agencia de viajes. Su hijo, con todo su curso, debía viajar este 6 de julio a Bávaro en República Dominicana como regalo de graduación del colegio, sin embargo, se enteraron que fueron estafados. Desde inicios de año, cada padre de familia había pagado, en cuotas, 1500 dólares por cada estudiante.

La única respuesta proporcionada por la agencia de viajes ha sido la de notificar que no se podrá realizar el viaje. Uno de los padres de familia explica que recibió un mensaje del presunto dueño informando que el paseo se cancela.

“Lamento profundamente comunicarles no poder completar todos los servicios contratados, nuestra agencia de turismo ha sido víctima de estafa también, este particular nos ha puesto en la lamentable situación de no poder contemplar los pagos”.

Ante esta situación, varios padres de familia se acercaron a la agencia de turismo y ya estaban cerradas las puertas. El propietario de esta agencia ya tuvo un juicio por estafa en el 2002.

La empresa promotora de los viajes capta la atención de los padres de familia y de sus hijos a través de promociones con descuentos interesantes y facilidades de pago. Estos se realizan durante meses antes de la graduación y una vez se concretada la agencia desaparece.

El primer grupo de chicos debe salir a su viaje este lunes 1 de julio. Ahora hacen rifas, comidas solidarias a través de redes sociales para tratar de recaudar fondos.

Se calcula que el perjuicio económico asciende a medio millón de dólares.

FUENTE: Ecuavisa, Ecuador Inmediato