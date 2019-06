Leonardo Di Caprio apoya conservación de la Amazonía ecuatoriana

El actor estadounidense dice: “El gobierno de Ecuador aún trata de subastar las tierras ancestrales de los Waorani para extracción de petróleo” e invita a firmar una petición, así como muestra un video en el que se ve a una mujer waorani decir: “El mundo quiere el petróleo de nuestra selva, el mundo respira oxígeno de nuestra selva. No se puede tener las dos. O el petróleo o el aire, únete a nosotros. Defendamos la selva, defendamos el aire que respiramos”.

The government of Ecuador is still trying to auction off the ancestral lands of the Waorani for oil drilling. Sign the petition to protect the Amazon: https://t.co/eHOSzASsTq. #WaoraniResistance @AFrontlines pic.twitter.com/TwuEIgfCmz