Vanessa Freire: "Auditoría no es a partidos políticos sino al CNE" (AUDIO)

Audio Junio 28 - Vanessa Freire



Presidenta de Compromiso Social afirma que Contraloría no ha notificado sobre examen o resultados del mismo. Vanessa Freire, Presidente Nacional de Compromiso Social, agrupación política que ha participado en los dos últimos comicios, el último de ellos con la presencia de Revolución Ciudadana, explicó a El Poder de la Palabra que el examen que realiza Contraloría no es a las agrupaciones políticas, sino al Consejo Nacional Electoral. El Contralor Celi habría dado declaraciones sobre esta agrupación y que la misma no tendría las firmas necesarias para ser considerada como tal.