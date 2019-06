¿El presidente del CPCCS, Carlos Tuárez, es víctima de linchamiento mediático?

Lo analizamos en nuestro espacio Rueda de Prensa Los periodistas Edgar Vásquez y Francisco Herrera Aráuz con la doctora Sandra Correa, participaron en nuestro segmento Rueda de Prensa donde analizamos la conducta de los medios de comunicación respecto al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez. ¿Las publicaciones referentes a Tuárez podrían considerarse un caso de linchamiento mediático? Los argumentos para aceptar o rechazar esta premisa son expuestos a continuación

Los periodistas Edgar Vásquez y Sandra Correa nos acompañaron en el análisis de la situación que afronta Tuárez y aportaron sus argumentos al respecto.

Vásquez realizó un diagnóstico del origen de este linchamiento contra Tuárez y se remite a la época de campaña para vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En aquella época el padre Tuárez no era más uno de los candidatos a esta institución y pasaba bajo el radar de todos los medios de comunicación, dice.

“No teníamos noción del padre Tuárez, de repente es calificado, gana las elecciones. No dijo nada de fiscalización, dijo que había que revisar algunas cosas, pero no sabíamos cuáles. El padre Tuárez adquiere notoriedad el momento en que una mayoría se posesiona en el Consejo de Participación Ciudadana y lo eligen como Presidente. Yo sospecho que igual esfuerzo hicieron los otros tres que ahora son de minoría, pero sencillamente el padre Tuárez inclinó por los otros”.

Y una vez que obtiene el poder de la quinta función del Estado se destapa y asegura que va por una fiscalización a entidades poco cuestionadas como el mismo Consejo de Participación liderado por los entonces transitorios. Este tipo de noticias habrían generado malestar en diversos grupos que atacaron mediante la prensa.

De ello da su criterio Sandra Corea quien habla de una estrategia de desprestigio contra Tuárez.

“La campaña de intoxicación bien planificada en la cual hay unos medios de comunicación que operan corporizados mediante opiniones, encuestas, entrevistas, juicios de valor, etc, y hay otros medios de comunicación instigadores sociales que son los que repiten lo que los corporizados, gatillan, detonan, disparan”.

Esa sería la base de lo que después se construyó como campaña de linchamiento. La prueba de ello es el posicionamiento mediático negativo que se registra a diario contra Tuárez.

“Desde que se normalizó la conducta del acoso y del linchamiento mediático contra figuras y personajes públicos, lo que campea es la deshonestidad porque el prejuicio es una deshonestidad, porque el prejuicio ensucia la visión de quienes miran a un personaje con endilgamiento de un pecado que no cometió”, explicó.

Con base en estos argumentos comenta la siguiente crítica que denota el norte social del país.

“Vivimos entre el extremo de la farándula o el extremo de mátenlo, castíguenlo, crucifíquenlo y eso es algo que nos está asesinando la psiquis social y no está volviendo una sociedad bárbara, no si quiera civilizada porque no exigimos que prevalezca el estado de derecho”.

Estos fueron algunos de los criterios compartido en Rueda de Prensa de Ecuador Inmediato.

