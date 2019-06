Caso "Diezmos": Exasesora reconocerá firma en denuncia contra asambleísta Karina Arteaga

Le habría exigido depósitos mensuales por $2.800 Este 28 de junio de 2019 Verónica Pinargote, exasesora de la asambleísta Karina Arteaga (AP) fue notificada para reconocer firma y rúbrica en su denuncia en contra de Arteaga, quien le habría exigido supuestos cobros indebidos. Según la exfuncionaria, habrían depositado el dinero en la cuenta del esposo de la legisladora, quien ahora es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores.

En mayo de 2019, Pinargote acudió a la Fiscalía para presentar la denuncia dentro del denominado caso “diezmos”, cobros indebidos a los asesores de asambleístas por la permanencia de su cargo.

Explicó que le habría exigido depósitos mensuales por $2.800, que serían para cubrir las cuotas de un vehículo.

Por su parte, la asambleísta aseguró que se defenderá ante los organismos de control para demostrar su inocencia en el caso.

“Yo he sido una mujer que he demostrado cómo he estado en defensa de los trabajadores y en la defensa de los derechos de la niñez. Incluso como he estado en la defensa de mi provincia y de mi pañis entero. Lamentablemente he estado apoyando al Gobierno actual y eso a no todos les gusta”, afirmó.

Ahora, es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y en la Asamblea Nacional aún no se ha formalizado una investigación en su contra.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato