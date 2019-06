José Carlos Tuárez: "Toda persona es inocente hasta que se determine lo contrario" en medio de incidentes (VIDEO)

Afirma que no ha sido notificado por las autoridades competentes para defender sus derechos El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez, se refirió a las denuncias en su contra por presunto uso de documento falso durante la inscripción de su candidatura. "Recalco que toda persona es inocente hasta que se determine lo contrario", afirmó.

Explicó, a través de su cuenta de Twitter, que, hasta la fecha, no ha sido notificado por la autoridad competente para comparecer y ejercer su derecho a la defensa. Además hizo un llamado a respetar la democracia y la institucionalidad del estado.

En estos últimos días, varios colectivos sociales y actores políticos han pedido investigar al presidente del CPCCS. Se presentaron denuncias en la Fiscalía y en la Asamblea Nacional, así como un pedido de investigación en la Contraloría al proceso de calificación de las candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana.

Varios consejeros del CPCCS han pedido a José Carlos Tuárez que, “de manera inmediata”, aclare las acusaciones en su contra.

Además, el asambleísta Fabricio Villamar (CREO) inició la recolección de firmas que, hasta el momento, dijo tener más de 40 para impulsar el juicio político en contra de Tuárez.

En referencia a las acusaciones realizadas en mi contra recalco que toda persona es inocente hasta que se determine lo contrario, hasta la fecha no he sido notificado por la autoridad competente para comparecer a defender mis derechos como ciudadano. 1/2 — Padre José Carlos Tuárez (@jcarlostuarez) 28 de junio de 2019

Las declaraciones de Tuarez, en medio de incidentes, provocó enfrentamientos de los seguidores con la prensa, “Yo no soy representante de un culto religioso, soy un simple sacerdote. Yo no me debo a nadie, sino a la gente” dijo hoy el cura José Tuárez, dijo, poco antes de que sus simpatizantes expulsaran a periodistas de una rueda de prensa del @CPCCS en Guayaquil. »

“Yo no soy representante de un culto religioso, soy un simple sacerdote. Yo no me debo a nadie, sino a la gente” dijo hoy el cura José Tuárez, poco antes de que sus simpatizantes expulsaran a periodistas de una rueda de prensa del @CPCCS en Guayaquil. » https://t.co/Wyd6J18Mld pic.twitter.com/JlMFTpPgAW — Primicias (@Primicias) 28 de junio de 2019

Fuente: Twitter, Primicias EcuadorInmediato