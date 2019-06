Asambleísta Daniel Mendoza testificó ante Fiscalía por el caso "INA Papers" (VIDEO)

El legislador dijo que en la investigación realizada por la comisión de Fiscalización no se encontró ningún documento que vincule al presidente Lenín Moreno en este caso Como un pedido de la defensa del presidente Lenín Moreno, el asambleísta Daniel Mendoza acudió a la Fiscalía General para rendir su versión libre y voluntaria por el caso INA Papers. Dijo que declararía a favor de la inocencia del primer mandatario pues durante la fiscalización que se realizó al caso no se develó ningún vínculo de Moreno con la empresa off shore.