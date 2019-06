Fausto Camacho: "No hay partidos políticos que no estén involucrados en falsificación de firmas o usurpación de identidad" (AUDIO)

Audio Junio 27- Fausto Camacho



Comentó que falta una norma que controle el registro de afiliados a organizaciones Fausto Camacho, analista electoral, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, habló sobre la afiliación de ciudadanos sin su consentimiento por parte de partidos políticos. "No hay partidos políticos que no estén involucrado en falsificación de firmas o usurpación de identidad, estos son delitos graves".

"Yo seguí muy de cerca ese proceso, quien presidía el CNE era Domingo Paredes y nace la crisis de las firmas. En ese entonces teníamos un padrón de 10 millones de electores, pero los partidos en su conjunto tenían 11 millones y medio de adherentes o afiliados, ósea había más ciudadanos que los que había en el padrón”.

Recordó que conformó parte del Consejo y en su gestión apenas se había reconocido a tres organizaciones políticas. “Esta nace debido a que la nueva Constitución exige que se borre y se genere de nuevo la constitución de partidos políticos. En 2008 entró en vigencia la Constitución. En las elecciones del 2009 se habilitó a todos los que habían participado en el proceso anterior y todos aquellos que cumplan el 1,5% de firmas y eso nos llevó a 509 instancias que participaron”.

“Estas no eran organizaciones políticas porque solo fue por el 2009, luego volvimos a cero. En 2009 no se inscribió nadie, en el 2010 se inscribió el MPD, Alianza PAÍS también, entre otros. Las organizaciones que realmente existían entregaron las firmas, el resto se olvidaron de la entrega y cuando estaba a punto de vencer el tiempo de inscripciones y poder participar en las elecciones de 2013, empezó la avalancha”.

Explicó que en estos casos se compró firmas o datos, entre otras cosas. “Por este motivo nosotros dejamos establecido un sistema de consulta de afiliación. Ahí una persona podría ver si es que estaba o no afiliado, a partir del escándalo se cerró ese servicio y hasta ahora no existe”.

Comentó que este tema no fue resuelto por el CNE, “abrieron la caja de pandora, pero Domingo Paredes, presidente de esta entidad en ese tiempo, no se dio cuenta de lo que pasaba. Esto saltó por la orden del expresidente Rafael Correa de que el partido de su hermano Fabricio no podía ser calificado. El señor Fabricio salió con un informe firmado diciendo que ya habían cumplido con todos los requisitos a calificación”.

“Desde ahí se encontraron cosas y resuelta que todo el mundo andaba metido en relajos. No había ninguno que se salvaba, el CNE salió a decir que 400 mil firmas de AP no valían, 100 mil del MPD tampoco. Había porcentajes gigantescos de rubricas que no valían”, comentó Camacho.

Explicó que a consecuencia de esto hoy en el CNE reposa una “caja negra”, “este es el archivo de afiliados que uno consulta y no te dicen nada. Los partidos piden la nómina de afiliados y le niegan la información, pero eso ya vienen desde la administración Paredes, Villacís, Vega, entre otros”.

“Lo único que te informan es una cantidad de afiliados. Pero si uno pregunta cual es la cantidad de afiliados a partidos somos más de seis millones, ósea somos una sociedad con una politización altísima. Imagínense que un país de 11 millones de electoral con más de la mitad de afiliados. Eso no es posible porque hay mucha gente que ha firmado por apoyar a un candidato, pero no hay militancia”.

Comentó que en el país no existe un sistema de partidos, “en las organizaciones no hay democracia, ni estructura y no hay uno solo que se salve. Los que más se acercaban en el pasado esta idea de partido era la Izquierda Democrática que hoy ni pinta, el MPD con las limitaciones, pero todavía existe”.

“Este tema no ha sido resulto desde el año 2012, la investigación se quedó en nada. Adicionalmente si alguien quiere saber si está afiliado debe ir al CNE personalmente. Si es que uno dice que nunca se había afiliado a un partido, pero forma parte de una organización, el CNE no le admite la petición”.

“Tienes que iniciar el proceso de desafiliación a pesar que nunca te afiliaste. Es una estupidez”. Sobre el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Padre Carlos Tuárez, que se desafilió de un partido, pero él mismo aclaró que no lo había hecho, explicó que lo mejor hubiera sido que haga una denuncia por estos actos irregulares.,

“Lo malo es que el CNE pudo haber dicho que seguía afiliado hasta que se esclarezca el caso. Pero lo que dejó entrever esto es que la institucionalidad electoral está en soletas. La reinstitucionalidad en este organismo no se ha dado”. Camacho aclaró que el Partido Socialista debería hablar sobre este caso.

“Yo no creo que hay ninguna organización política que no tenga en el registro del CNE temas de presuntas falsificaciones, usurpación de identidad, entre otros. Estos son delitos graves. En este archivo del CNE debe haber decenas de miles de casos”. Camacho recordó que cuando el CNE y la Fiscalía hicieron un convenio en este caso el sistema de este último colapsó porque tuvieron 120 mil denuncias.

“Era tan alto el volumen de las denuncias que la Fiscalía no tenía capacidad de responder. Es imposible que se le eche la culpa a la Fiscalía, eran 120 mil casos de estas afiliaciones irregulares”. Comentó que en el CNE no hay norma ni en la Constitución, Ley que le faculte a esta institución a llevar el registro de afiliados.

“En derecho público solo se pude hacer lo que dice la Ley, pero no hay norma y no hay como controlar las falsas afiliaciones. Esto necesita una reforma al Código de la Democracia, porque me consta como se usó en 2012 los archivos de afiliaciones para impedir el ingreso para entrar a trabajar al CNE”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato